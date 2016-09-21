Электромонтёр из Екатеринбурга Александр Продовиков награждён орденом Почёта

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Александр Продовиков в начале августа спас выпавшую с восьмого этажа четырёхлетнюю девочку — подставил руки и поймал её. Ребёнок остался жив, хотя из-за травм и попал в больницу. Спаситель тоже получил переломы руки. Александр тогда оказался во дворе, где произошло ЧП, случайно — выгуливал свою собаку. Мужественный поступок 58-летнего жителя города не остался без внимания. Его поощрили начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов и губернатор Евгений Куйвашев, а теперь высокой наградой отметил и Президент страны.

— Лучше бы подобные несчастные случаи вообще не происходили в жизни, — сказал Евгений Куйвашев. — Хорошо, что Александр оказался рядом и спас ребёнка. Невзирая на угрожающую ему самому опасность, он сделал всё, чтобы не допустить трагедии. Я благодарен Президенту страны, что подвиг нашего земляка не остался без внимания