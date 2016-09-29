Ловись, рыбка, и лучше большая…

За периоды длиною в десять лет или даже в несколько десятилетий количество местной рыбы в том или ином водоёме не меняется. Фото: Анна Осипова

Опубликовано в №178 от 24.09.2016

Кто помнит, в советских столовых висели таблички: «Четверг – рыбный день». Это потому, что по нормам, рекомендуемым Минздравом, человеку в год нужно съедать 22 килограмма рыбы. В Свердловской области её добывают промысловым способом столько, что если разделить на всех жителей региона, каждому в год достанется по кусочку весом 40 граммов. Не перевелась ли рыба в наших краях? Почему её так мало добывают? Куда есть смысл самостоятельно поехать на рыбалку? За ответами на эти вопросы корреспондент «ОГ» отправился в Уральский научно-исследовательский институт водных биоресурсов и аквакультуры.

Рыба в реке – не в руке

Особо ценной рыбой считаются осетровые, лососевые, сиговые. На Среднем Урале этих видов практически нет, поэтому, по местным меркам, ценная рыба – лещ, судак, карп, щука.

– Щука, а также карась, плотва, окунь – исконно наши виды. Леща, судака, карпа стали вселять с 30-х годов прошлого века. Акклиматизанты находят выходы из озер и водохранилищ, куда их запускают, и расселяются дальше. Так, в Тавде и других северных реках появились лещи, – рассказал директор НИИ Владимир Скворцов.

По его словам, если регулярно не проводить зарыбление водоёмов, рыбы-акклиматизанты в наших краях начнут постепенно исчезать.

– Жить здесь постоянно естественным образом они не смогут, как коровы пастись на севере: нет достаточной кормовой базы, – пояснил наш собеседник.

К местным видам это не относится. Расхожее мнение, что рыбные ресурсы со временем истощаются, опроверг старший научный сотрудник НИИ Виктор Воронин.

– За периоды длиною в десять лет или в несколько десятилетий количество местной рыбы в том или ином водоёме практически не меняется, – заявил он. – Хотя рассматривая более короткие промежутки, мы увидим значительные колебания, связанные с климатическими условиями. У каждой рыбы своя нерестовая температура. Допустим, лещ отнерестился. Пять-семь дней икра инкубируется, затем появляются личинки и держатся на одном месте 20–25 дней. Если температура воды всё это время близка к 15–17 градусам, мальки выживут и превратятся в здоровых сильных рыб. Если похолодает, и температура воды опустится ниже 10 градусов, большое количество икры или личинок погибнет. Соответственно, в этот год леща будет мало.

В то же время у каждого водоёма своя рыбопродуктивность. По словам Виктора Воронина, её невозможно увеличить подобно тому, как с помощью удобрений увеличивают продуктивность полей, ведь она основана на количестве фито- и зоопланктона.

В советские времена рыбаку-любителю разрешалось вылавливать не более пяти килограммов в день. Фото: Анна Осипова

Нужны за рыбу деньги

На Среднем Урале продуктивность водоёмов ниже, чем, скажем, в Башкирии или в Челябинской области. Однако, как утверждают сотрудники Уральского НИИ водных биоресурсов и аквакультуры, рыбы хватит, чтобы полностью покрыть потребности жителей региона. Другое дело, что промышленное рыболовство у нас очень слабо развито. Некоторое время назад министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов заявил, что потенциал рыбоводческих хозяйств нашего региона – до одной тысячи тонн в год, но на деле он реализуется менее чем на 20 процентов.

– В советские времена Свердловская область производила в год около трёх тысяч тонн рыбы: 1,2 тысячи тонн ловили в водоёмах и более полутора тысяч тонн разводили и вылавливали в садковых хозяйствах на водохранилищах – Белоярском, Рефтинском, Среднеуральском, Верхне-Тагильском. Но и это – крохи. В советское время государство давало дотации на вылов: рубль на рубль. Скажем, выловило добывающее предприятие пять тонн карася, сколько стоит эта рыба, такую же сумму дотаций получало предприятие. Сейчас такого нет, а чтобы выловить эти пять тонн, затратишь те деньги, за какие реализуешь улов, прибыли-то нет, – отметил Владимир Скворцов.

По его словам, разводить завозную рыбу без дотаций тем более невыгодно, потому что её нужно обеспечить кормами, а они очень дорогие.

– Если государство не повернётся к рыбной отрасли лицом, ничего не изменится, – вздохнул наш собеседник.

Грязная вода рыбе не страшна

Впрочем, никто не мешает каждому из нас взять удочку и самостоятельно обеспечить себя свежей рыбкой из местного водоёма. Но прежде надо бы выяснить, съедобная ли она, ведь во многие наши реки и озёра стекают промышленные отходы.

– К сожалению, на предприятиях бывают залповые выбросы, которые ведут даже к гибели рыбы. Но в целом ситуация не вызывает опасений. Наш институт регулярно берёт рыбу в различных водоёмах и отправляет на анализ. За последние пять лет не было случаев обнаружения в ней тяжёлых металлов, нефтепродуктов или других вредных веществ, – утверждает директор НИИ.

Он рассказал, что недавно проконтролировали даже отстойник предприятия в Верхней Салде, куда идут две трубы: из одной льется черная вода, из другой – зелёная. Как ни странно, там тоже живёт рыба, и, согласно результатам анализов, показатели у неё в пределах допустимых норм. Дело в том, что и водоёмы, и рыбий организм имеют свойство самоочищаться.

А вот паразиты в нашей рыбе есть, особенно описторхоз.

– Существует естественный очаг описторхоза на реке Обь и её притоках. Бороться с ним невозможно, так как он охватывает биологическую цепь, включая улиток и чаек. Для человека опасности нет, если он будет рыбу хорошо проваривать и прожаривать, – заверил заведующий сектором рыбоводства Евгений Цурихин.

Научитесь держать удочку

В Свердловской области есть культурные рыбные хозяйства, такие как Шабровский пруд или Калиновка. Там разводят рыбу, создана рыболовная инфраструктура, но чтобы там рыбачить, нужно купить путёвку и соблюдать дополнительные правила, установленные хозяином водоёма. На большинстве рек и озёр можно удить бесплатно.

– В советские времена рыбаку-любителю разрешалось вылавливать не более пяти килограммов в день. Хороший рыбак без весов, на глаз, определит, сколько у него рыбы. Попалась большая добыча – в 10–15 килограммов, заканчивай рыбалку, иди домой. Нарушителей штрафовали. Сейчас нет ограничений на размер суточного улова, – рассказал Евгений Цурихин.

Но существуют некоторые другие ограничения. Например, в нерестовый период можно ловить только с берега и на одну удочку. А рыбу, занесённую в Красную книгу, тайменя, например, ловить вообще нельзя ни в какое время года. А попалась нечаянно – сними с крючка и отпусти.

На вопрос, какое время года самое удачное для рыбалки, Евгений Цурихин ответил:

– Лучше всего рыбачить в августе-сентябре, то есть сейчас, а также по первому и по последнему льду. Но по льду опасно: рыбаки увлекаются и теряют бдительность. С декабря по февраль – «глухая пора»: рыба есть, но клевать не будет. Она дремлет, потому что мало света и кислорода.

По просьбе «ОГ» сотрудники НИИ назвали три водоёма Свердловской области, где гарантированно поймаешь рыбу, если хоть чуть-чуть владеешь этим искусством: река Тавда, Белоярское водохранилище и озеро Большой Сунгуль.