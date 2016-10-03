«Девушки, заряжай!»

Женщины хотят, чтобы охота была не только результативной, но и красивой, что для них совершенно естественно. Фото: Майо Олмстед

Опубликовано в №178 от 24.09.2016

В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб

Да, появился у нас в Екатеринбурге такой клуб, хоть и виртуальный, в фейсбуке, но охотятся девушки вполне реально. В принципе, в нестройных охотничьих рядах и раньше встречались женщины, но это всегда было исключением из правил. Всё-таки охота – традиционно мужское занятие с древних времён. Но факт: несколько охотничьих хозяйств, включая самое крупное, «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», возглавляют женщины. Так с чего же всё началось, спрашиваю у одной из основательниц клуба Натальи Иваниной.

– С собак. По образованию я биолог, а по жизни – кинолог, специалист по натаске охотничьих подружейных собак. Понимаете, прирождённых собак-охотниц не бывает. Да, гены много значат, но всё равно их надо учить. Во-первых, мы, «собачницы», часто бываем на различных выставках, соревнованиях, общаемся. И как-то нас мужчины, владельцы рабочих охотничьих собак, подначили: «Девчонки, у вас такие классные собаки, что ж они в поле-то не работают? Слабо с ними поохотиться?». Ну мне-то не слабо, ружьё у меня давно есть, подаренное, немецкое, очень даже неплохое. На утку и на боровую дичь я ходила, это не в диковинку, а вот что-то посерьёзнее – заяц, лиса, косуля, не приведи господь, кабан – не приходилось. Во-вторых, действительно хотелось своих собак в серьёзном деле проверить. А в-третьих, когда мы всё это обсудили с подругами, выяснилось, что взять нас в какую-нибудь бригаду никто желанием не горит! Это вообще, кстати, проблема: в соцсетях множество просьб, даже от мужчин – ребята, возьмите кто-нибудь меня на охоту, я новичок, но очень хочется. Не берут! И охотников понять можно, на любого новичка они смотрят с прищуром: а чего ты стоишь, можно ли на тебя положиться, не подведёшь ли? И потом, всё же при оружии – сколько нелепых и трагических случаев происходит. А ещё – кто же свои заветные места «продаст»?

В седле – Наталья Иванина. Снимок, конечно, постановочный, но весьма символичный – женщины хотят, чтобы охота была не только результативной, но и красивой. Фото: Ольга Дулова

– Наталья, извините, перебью. Простой пример: идёт загон на косулю, стоим на номерах, слышу слева – выстрел, а контрольного нет. Что за ерунда? Промах? Выходит загонщик, идём к нарушителю спокойствия, а он оправдывается: «Зайчика увидел, не выдержал, выстрелил, да не попал…». Картечью. Ну не идиот? Неписаное правило: охотимся на косулю, только по ней и стрелять. Любой выстрел – и зверь во всей округе уходит, ищи его потом. Поэтому мужиков я понимаю, есть тут проблема…

– Поэтому мы и решили свою, женскую бригаду организовать из тех, кого хорошо знаем. Как сейчас, помню первую охоту на косулю, ездили в Белоярский район.

– Загоном? На вас вышла? И как?

– Как-как… И на меня вышла, а другая – на подругу, там небольшая стайка была, руки-ноги затряслись от волнения, не попала я, ружьё ходуном ходило. Но это только в первый раз! А подруга взяла козу. Теперь у нас на счету уже пять косуль, зайчики, лисы. С обученными, натасканными собаками охотиться намного проще. Хотя мне лично больше нравится охота с подхода, когда крадёшься по следу. Или с гончими, когда они зайца или лису на охотника выгоняют.

«Девчонки, а лиса-то чудо как хороша!». Фото: Наталья Иванина

– Кстати, помогите с охотничьими собаками разобраться. Легавые, гончие, борзые, дратхаары… Кто для чего?

– Лучше я о них на вашей охотничьей странице по порядку расскажу, если хотите. А пока скажу только о самых популярных. Легавая – название породы происходит от слова «лежать», созвучно с немецким liegen – тоже «лежать». Её задача – учуять дичь или зверя и дать знать хозяину: лечь мордой к цели или сделать стойку. Это сеттеры, пойнтеры, курцхаары, дратхаары, веймарская легавая. Гончая выгоняет зверя на охотника или находит по следу. Это, например, русская гончая, много и других национальных вариантов. А с борзыми можно вообще без ружья охотиться. Они такие поджарые, кажется, ветром снесёт, но это обманчивое впечатление. Предназначены для того, чтобы догнать зверя и задавить. Поэтому они как гепарды, как пружины: стремительный, но недолгий бросок, хватка – и задача выполнена. У меня, кстати, борзая есть. У них очень ценное качество – спокойны, молчаливы. Им надо либо бежать, либо лежать

– Ловлю на слове, обязательно расскажем об охотничьих собаках с вашей помощью. Теперь мне понятно выражение «А что это ты такой борзый?». Наталья, а вот подруги-охотницы – кто они?

– Как я уже говорила, мы «собачницы». Олеся Неделчева – заводчица, специализируется на дратхаарах. Они вместе с мужем охотятся. Лена Жукова – главбух в серьёзной фирме, у неё сеттер. У Насти Карамышевой бретон-эпаньоль, в России порода редкая, а в Европе очень распространена. У Жени Демидовой пойнтер, у Ани Речаловой лабрадор. Три женщины даже из Челябинска к нам ездят. Все девушки успешные, состоявшиеся и при машинах, что важно. Я, например, моде на импортные джипы не поддалась, на «Волге»-универсале езжу. Удобно и на охоту ездить, и собак возить.

– А зоозащитники вас не ругают – дескать, женщины, а животных убиваете…

– Есть такое. Но почему-то никого не смущает, что в деревне скот и птицу вовсе не для красоты держат. Известно же, что лимиты на охоту устанавливаются так, чтобы не пострадала популяция. Мы же не браконьеры какие-нибудь, охотимся с разрешениями.

– С экипировкой нет проблем?

– Есть! На женщин в охотничьих магазинах ничего не найдёшь. Спросишь: «Есть женский зимний костюм?» Говорят «есть» и показывают мужской, только 46-го размера. А какие в Европе женские охотничьи костюмы – просто прелесть. Там и покупаем, по собачьим делам ездить приходится. У них и дамские охотничьи клубы не в диковинку, и сам процесс охоты – это красивый праздник со своими традициями. Надеюсь, и у нас так будет. Мы, женщины, на это категорически настроены…