«Всей России» «ОГ» представит проект «Прямая линия с губернатором»

Опубликовано в №179 от 27.09.2016

С 26 сентября по 2 октября в посёлке Дагомыс города Сочи проходит XX фестиваль журналистов «Вся Россия». Редакцию «ОГ» на нём представляют главный редактор издания Дмитрий Полянин и начальник отдела «Местное самоуправление» Дарья Белоусова.

В фестивале принимают участие журналисты из разных регионов России, а также иностранные коллеги. В программе запланированы дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры. Представители «Областной газеты» презентуют на форуме проект «Прямая линия с губернатором». Последняя «Прямая линия» с губернатором Евгением Куйвашевым стала для газеты восемнадцатой, а проблемы позвонивших в редакцию читателей нашли отражение в двух десятках публикаций.