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Школьники в Екатеринбурге прошли «Дорогой де Геннина»

26 сентября 2016, 18:09
С погодой в день квеста повезло — можно было и любоваться родными уральскими красотами, и спокойно решать задачки: отвечать на вопросы по этнографии. Фото: Лариса Хайдаршина

С погодой в день квеста повезло — можно было и любоваться родными уральскими красотами, и спокойно решать задачки: отвечать на вопросы по этнографии. Фото: Лариса Хайдаршина

  • Опубликовано в №179 от 27.09.2016 

На первый президентский грант Свердловское отделение Русского географического общества провело в Екатеринбурге краеведческую викторину-бродилку. По-современному — квест. В прошедшую субботу сотни школьников состязались в знании географии, геологии, истории родного Урала. Соревновались, кто лучше умеет наложить шину человеку с переломом, вязать узлы на верёвках и ставить палатку — эти умения требуются в походах, когда люди отправляются исследовать родную землю.

Географический квест напомнил мне турслёт из пионерского детства — школьниками мы тоже делились на команды и выполняли разные туристические задания. Это было весело и увлекательно. Примерно так же, как и в минувшую субботу на Октябрьской площади уральской столицы, где проходила игра Русского географического общества с названием «Дорогами де Геннина».

— Мы участвуем в этом квесте уже второй год, — рассказала «ОГ» ученица 6-го класса «а» гимназии №205 Екатеринбурга Настя Палина. Их класс полным составом участвовал в географической игре. — В прошлом году мы многого не знали, нынче задания нам давались легче. На этот раз больше всего мне понравилось «лесное» задание, где надо было определить дерево по веточкам.

В краеведческой игре приняли участие ребята и из Североуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Камышлова, хотя большинство школьников было, конечно, из Екатеринбурга. Среди любителей географии, желающих проверить свои знания, оказались и команды школ, и экологических клубов, и целые семьи. Организаторы разрешили участие для всех желающих — только для справедливости разделили их на группы по возрасту.

В квесте приняли участие 118 команд — это 472 человека. Самой многочисленной была возрастная группа от 12 до 15 лет, в которой соревновались сразу 80 команд.

— Квест — это дело на целый день, но младшим школьникам такую нагрузку выдержать непросто, — поясняет руководитель грантового проекта «Дорогами де Геннина» Татьяна Оберюхтина, заместитель декана географо-биологического факультета Уральского государственного педагогического университета. — Поэтому мы пригласили их к 12.00, а к 16.00 они уже могли быть свободны. К тому же мы не ставили условия пройти все этапы квеста каждой команде — участники могли выбрать задачи по силам.

Порой участники игры сожалели, что не очень хорошо подготовились: некоторые задания оказались сложноваты. Геологический клуб «Тропа» екатеринбургского Дворца детского творчества отлично справился и с установкой палатки, и с транспортировкой больного с переломом, и с заданием об уральских камнях…

— А вот акулий узел мы не знаем! — сокрушался Миша Томаткин. Он не один год занимается скалолазанием, и ему казалось, что про узлы он знает всё. Завязал для жюри аж четыре разных — и все оказались не те.

Собирать из картинок народные костюмы исконных жителей Урала. Фото: Лариса Хайдаршина

— Мы так и задумывали игру, чтобы она послужила поводом заняться предметом более углублённо, — объясняет одна из организаторов квеста Ольга Гурьевских, кандидат географических наук, заведующая кафедрой географии и методики географического образования УрГПУ. — Задания, которые ребята не смогли выполнить в ходе соревнований, заинтересовали их, и ответы на вопросы обязательно будут найдены уже потом, когда они вернутся домой. Мы хотим не просто проверить их знание родного края, а сделать так, чтобы им было интересно его изучать.

Президентский грант на квест «Дорогами де Геннина» — разовый, на год. Но любители географии намерены продолжить свой проект и в дальнейшем — уже на спонсорские средства.

Справка "ОГ"

Вильгельм Иванович де Геннин(1676–1750) — российский военный инженер, один из основателей Екатеринбурга, друг и соратник Петра Великого, специалист в области горного дела и металлургического производства, строитель горных заводов на Урале.

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