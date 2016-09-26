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Надо просто стать лучшим в мире

26 сентября 2016, 18:18
По словам Дана Шехтмана, Нобелевская премия — это лицензия на то, чтобы делать всё, что хочется. Он выбрал образовательную деятельность. Только за 2016 год Шехтман посетил с лекциями 24 страны. Фото: Павел Ворожцов

По словам Дана Шехтмана, Нобелевская премия — это лицензия на то, чтобы делать всё, что хочется. Он выбрал образовательную деятельность. Только за 2016 год Шехтман посетил с лекциями 24 страны. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №179 от 27.09.2016 

В столице Урала встретились около двух тысяч ведущих учёных из 38 стран мира: создатели новых материалов и неизвестных доныне источников энергии, представители аналитической, медицинской, компьютерной химии и других направлений этой науки.

В науку — с пяти лет

Первую лекцию израильский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии Дан Шехтман прочитал не на съезде, а студентам УрФУ, а уже потом, после официального открытия съезда — своим коллегам. Самую престижную научную премию он получил в 2011 году за открытие квазикристаллов. Открытие было сделано ещё в 1990-е годы, но научное сообщество признало его только спустя десятилетие. По словам Шехтмана, он всегда был уверен в том, что прав он, а не его оппоненты, потому что он был экспертом в электромикроскопии, а они — нет. В этом, по мнению учёного, и состоит секрет успешности — надо выбрать одну сферу деятельности, которая вам больше всего нравится, и стать в ней лучшим в мире.

— Никто никогда не искал квазикристаллы. В любом учебнике написано, что их не существует. Но мне невероятно повезло их обнаружить, — ответил Дан Шехтман на вопрос студентов о том, как ему удалось сделать судьбоносное открытие. — Я провёл много часов, повторяя один и тот же эксперимент. Сложнее всего было понять, с чем именно мы имеем дело… Многие научные открытия делаются благодаря чистому везению.

Один из самых распространённых вопросов нобелевскому лауреату — о том, какие области химии и физики сейчас перспективнее других. У Шехтмана есть на это однозначный ответ — биология и биохимия. По словам учёного, это настолько запутанные сферы науки, что работы в них хватит на многие поколения учёных.

Интересный факт: учёный ждал, что его номинируют на Нобелевку по физике, и уже смирился с тем, что премии не будет, когда награждение по этой дисциплине прошло. А вот звонок из Шведской королевской академии наук с новостью о присвоении премии по химии стал для него полной неожиданностью. Полученный авторитет Шехтман решил применить в образовательной деятельности.

Сегодня нобелевский лауреат ведёт свою научно-популярную передачу на израильском телевидении и разрабатывает образовательные программы для детей в возрасте от пяти лет. Шехтман убеждён — за учёными будущее, а прививать любовь к науке надо, начиная с детского сада и начальной школы. Для того чтобы продвинуть эту идею, физик даже баллотировался в президенты Израиля в 2014 году, однако потерпел поражение на выборах.

— В Израиле президент имеет, скорее, моральную силу и власть. Я хотел использовать это положение, чтобы повлиять на уровень образования в стране, — рассказал учёный. — Люди меня поддерживали, но парламент, который принимает итоговое решение, выбрал другого.

Химия и жизнь

От представителей Объединённого института ядерных исследований из Дубны участники съезда узнали об открытии российскими учёными новых химических элементов. Современные правила таковы: открыть новый элемент мало, учёным нужно доказать его химические свойства, и свойства двух, пока незнакомых научному сообществу сверхтяжёлых элементов, уже доказаны.

— В конце ноября Международный союз теоретической и прикладной химии должен принять решение по этим открытиям. Мы очень надеемся, что две, на сегодняшний день пустые, клеточки таблицы Менделеева будут заполнены. И вписанные туда элементы получат российские названия: московий и оганесон (один из авторов открытия — Юрий Оганесян). Надеюсь, съезд примет решение поддержать обращение Национального комитета российских химиков присвоить этим элементам русские названия, — подчеркнул вице-президент Российской академии наук, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин.

Он отметил, что все доклады, которые уже прозвучали и ещё прозвучат на съезде, имеют непосредственное отношение к повседневной жизни обычных людей. Всё, что сегодня делается в лабораториях — новые лекарства, химические сенсоры и индикаторы, элементы солнечных батарей — рано или поздно войдут в обиход. К примеру, уже сегодня создана одежда с встроенными солнечными батареями. Человек надевает на себя футболку, у которой на спине что-то напечатано органическими красителями, а внутри к картинке прицеплен проводок. Что это? Зарядник для сотового телефона.

— С таким зарядником при дневном свете ваш телефон не будет разряжаться. Подобные устройства — уже не фантастика, думаю, лет через десять они будут столь же привычны, как сегодня мобильные телефоны. А всего лишь лет 20 назад люди в очередь записывались, чтобы им к дому проложили телефонный кабель, — напомнил председатель Уральского отделения РАН.

Хотим мы того или нет, химия окружает нас повсюду. Ткани, моющие и косметические средства, лекарства… В то же время слово «химия» у многих ассоциируется с причинением вреда всему живому.

— Если вы поедете в Карабаш, увидите «лунный пейзаж», это результат деятельности химиков, создающих востребованный продукт: в некоторых сферах, например, в электротехнике, медь незаменима. Такие методы — вчерашний день, они должны уйти в небытие. На мировом уровне прозвучал призыв переходить к «зелёным» технологиям, и он услышан химиками. Так, сегодня всё чаще используются бесхлорные методы, позволяющие сократить нагрузку на окружающую среду, — отметил Валерий Чарушин.

В Свердловской области, как известно, развита металлургическая промышленность, и одна из секций Менделеевского съезда будет посвящена как раз физико-химическим основам металлургических процессов.

— Мы пригласили директоров предприятий принять участие в этой секции, чтобы они понимали, какими новейшими разработками могут воспользоваться, — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Кроме того, в рамках съезда состоится выставка, в которой примут участие около 70 предприятий химической отрасли, в том числе 10 предприятий Среднего Урала.

Кстати

Первый Менделеевский съезд состоялся в Петербурге в 1907 году. Съезды химиков проходили также в Москве, Казани, Харькове, Киеве, Алма-Ате, Баку, Ташкенте, Минске. Предыдущий, XIX Менделеевский съезд, состоялся в 2011 году в Волгограде. На Урале такое мероприятие проводится впервые. Во время подготовки правительством Свердловской области по поручению губернатора был принят ряд организационных и финансовых решений. В оргкомитет вошли представители министерства, научных организаций и предприятий химической промышленности. Область приняла участие и в финансировании съезда в объёме десяти миллионов рублей. Свою лепту внесли Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Министерство образования и науки РФ, Уральский федеральный университет, целый ряд крупных промышленных предприятий.

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