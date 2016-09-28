В Краснотурьинске пущена новая ТЭЦ

Строили Богословскую ТЭЦ ударными темпами — люди работали по 16-18 часов, нередко даже без перерыва. Фото: musen.ru

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

В 1944 году в Краснотурьинске был запущен в эксплуатацию первый турбогенератор на Богословской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Богословская ТЭЦ была построена для обеспечения электричеством Богословского алюминиевого завода (БАЗ). Для обоих объектов ещё в конце 1930-х годов местом строительства была выбрана долина реки Турьи, где и появился населённый пункт Турьинские Рудники, позже ставший городом Краснотурьинском. Работы по возведению ТЭЦ и завода начались уже в 1941 году.

Эта стройка была объектом НКВД, о чём свидетельствует ряд документов, сохранившихся в Государственном архиве Свердловской области. В связи с этим на территории строительства был установлен лагерный режим. Трудились здесь заключённые, вольнонаёмные и вербованные рабочие. А осенью 1941 года после выхода указа Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года о депортации немцев Поволжья, на станцию Турьинские Рудники прибыло немало мобилизованных в трудовую армию немцев.

Условия труда были тяжёлыми — работали по 16–18 часов, чтобы как можно скорее состоялся запуск ТЭЦ и алюминиевого завода. Рабочим не хватало еды и одежды, но они продолжали совершать трудовой подвиг, повинуясь идее «Всё для фронта! Всё для Победы!»

28 сентября 1944 года работникам удалось запустить в эксплуатацию первый турбогенератор типа АК-50 на ТЭЦ, благодаря чему в День Победы — 9 мая — БАЗ выпустил первую партию металла.

В 1955 году году ТЭЦ была отделена от завода и перешла в состав Свердловэнерго. Позже ею владело предприятие «Комплексные энергетические системы». Но в августе 2013 года теплоэлектроцентраль выкупила компания «РУСАЛ», которой на тот момент уже принадлежал БАЗ; ТЭЦ и завод вновь объединились. Богословская ТЭЦ была и остаётся очень важным объектом для Краснотурьинска — она снабжает теплом и энергией не только завод, но и весь город.