Средний Урал вложил в экологию 20,3 млрд рублей

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Вчера на заседании правительства Свердловской области заместитель министра природных ресурсов и экологии Игорь Сутягин презентовал государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в регионе в 2015 году.

В 2015 году уровень загрязнения воздуха снизился на 9,1 процента — до 1,4 миллиона тонн выбросов. Объём выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников уменьшился на 3,7 процента, а от автомобилей — на 4 процента к уровню 2014 года. Основными загрязнителями атмосферы остаются предприятия энергетики и металлургии. Однако, по словам Игоря Сутягина, благодаря реконструкции и модернизации производства в регионе удалось стабилизировать экологическую обстановку.

Между региональным правительством и основными предприятиями-загрязнителями подписано 27 соглашений, направленных на улучшение экологии. По итогам 2015 года на реализацию мероприятий, предусмотренных договорённостями с властями, компании потратили более 7,5 миллиарда рублей. Суммарные затраты на охрану окружающей среды во всех организациях региона составили 20,3 миллиарда рублей — 120,1 процента к уровню 2014 года.