Автор


68 компаний привезли в Екатеринбург новые разработки

27 сентября 2016, 18:29
Анализатор жидкости, разработанный уральскими инженерами, не имеет аналогов в России. Фото: Павел Ворожцов

Анализатор жидкости, разработанный уральскими инженерами, не имеет аналогов в России. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №180 от 28.09.2016 

Учёные, промышленники и разработчики химического оборудования собрались вчера в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», где в рамках ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии открылась специализированная выставка «ХИМИЯ: Наука. Промышленность. Образование».

— Мы хотим, чтобы существующие научные разработки воплощались в жизнь, а без промышленности, к сожалению, этого произойти не может, — сказал на церемонии открытия выставки исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Он отметил, что научно-промышленная выставка как раз позволит наладить партнёрство разных компаний и научных учреждений.

В рамках выставки 68 различных организаций представили свои новые разработки. Это как российские предприятия из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска и многих других городов, так и иностранные.

Внимание многих посетителей привлёк химический реактор объёмом 10 литров от одной из швейцарских компаний. Он позволяет проводить синтез химических элементов в бльшем количестве, чем помещается в обычную колбу.

— Реактор используется при любых химических процессах в лабораториях, например, в кислых средах можно извлекать золото из руды. Нередко его применяют и в фармацевтике. А самое главное, что эта установка безопасна, здесь предусмотрены механизмы, защищающие от взрывов, — рассказал Антон Савин, менеджер компании-представителя швейцарских разработчиков.

Химический реактор помогает преодолеть этап между исследованием химического вещества и промышленным производством продукта на его основе. Фото: Павел Ворожцов

Уральские инженеры продемонстрировали анализатор жидкости, которому нет аналогов в России. Прибор был разработан в 2016 году. Он позволяет единовременно провести измерения по разным параметрам — определить уровень кислорода и ионизации, температуру, барометрическое давление, электрическую проводимость. А подключённый к анализатору мобильный модуль или ноутбук помог сразу же зафиксировать полученные результаты.

Разработка уральских специалистов — яркий пример импортозамещения в сфере производства химического оборудования. То же самое можно сказать и про оборудование для инфракрасной (ИК) спектрометрии — одного из популярных методов исследования состава вещества, представленного новосибирцами.

— Им оснащены практически все криминалистические подразделения России. Метод ИК спектрометрии известен давно, но теперь технологии позволяют проводить его на качественно новом уровне — быстро, без разрушения образца и максимально достоверно, — рассказал Александр Бубликов, представитель новосибирской компании-разработчика.

На выставке также можно узнать об условиях обучения в уральских вузах, где есть направления, связанные с химией, ознакомиться с работой институтов Российской академии наук, в том числе и Уральского отделения. Продлится она до 30 сентября.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

21 минуту назад

68 компаний привезли в Екатеринбург новые разработки
Учёные, промышленники и разработчики химического оборудования собрались вчера в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», где в рамках ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии открылась специализированная выставка «ХИМИЯ: Наука. Промышленность. Образование».

23 минуты назад

Средний Урал вложил в экологию 20,3 млрд рублей
Вчера на заседании правительства Свердловской области заместитель министра природных ресурсов и экологии Игорь Сутягин презентовал государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в регионе в 2015 году.

26 сентября 2016

Надо просто стать лучшим в мире
XX Менделеевский съезд в Екатеринбурге открылся лекциями Нобелевского лауреата в области химии Дана Шехтмана

26 сентября 2016

Школьники в Екатеринбурге прошли «Дорогой де Геннина»
На первый президентский грант Свердловское отделение Русского географического общества провело в Екатеринбурге краеведческую викторину-бродилку.

26 сентября 2016

«Всей России» «ОГ» представит проект «Прямая линия с губернатором»
С 26 сентября по 2 октября в посёлке Дагомыс города Сочи проходит XX фестиваль журналистов «Вся Россия».

26 сентября 2016

Московский фестиваль «Круг света» глазами «ОГ»
В эти дни в столице проходит Московский Международный фестиваль «Круг Света» – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику видеомэппинга. Для световых инсталляций задействовано 212 мощнейших протекторов - больше, чем на любом другом подобном фестивале.

25 сентября 2016

На Средний Урал пришло бабье лето
Установившаяся на Среднем Урале сухая и тёплая погода стала для свердловчан, уставших от холода и дождей, настоящим подарком к выходным.

24 сентября 2016

В Екатеринбурге поймали банду поджигателей
В 1839 году на улице Волчий Порядок (ныне Хохрякова) в Екатеринбурге сгорел сарай с сеном, принадлежащий мастеровому Ивану Чуркину. Это событие положило начало серии преступных поджогов.

23 сентября 2016

Запущена бесплатная электричка до Верхотурья
25 сентября Русская православная церковь отмечает праздник перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. Традиционно паломники из разных регионов прибывают в Верхотурье на богослужения.

23 сентября 2016

«Девушки, заряжай!»
В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб.

Последние новости
Что было раньше