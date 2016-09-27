68 компаний привезли в Екатеринбург новые разработки

Анализатор жидкости, разработанный уральскими инженерами, не имеет аналогов в России. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №180 от 28.09.2016

Учёные, промышленники и разработчики химического оборудования собрались вчера в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», где в рамках ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии открылась специализированная выставка «ХИМИЯ: Наука. Промышленность. Образование».

— Мы хотим, чтобы существующие научные разработки воплощались в жизнь, а без промышленности, к сожалению, этого произойти не может, — сказал на церемонии открытия выставки исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Он отметил, что научно-промышленная выставка как раз позволит наладить партнёрство разных компаний и научных учреждений.

В рамках выставки 68 различных организаций представили свои новые разработки. Это как российские предприятия из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска и многих других городов, так и иностранные.

Внимание многих посетителей привлёк химический реактор объёмом 10 литров от одной из швейцарских компаний. Он позволяет проводить синтез химических элементов в бльшем количестве, чем помещается в обычную колбу.

— Реактор используется при любых химических процессах в лабораториях, например, в кислых средах можно извлекать золото из руды. Нередко его применяют и в фармацевтике. А самое главное, что эта установка безопасна, здесь предусмотрены механизмы, защищающие от взрывов, — рассказал Антон Савин, менеджер компании-представителя швейцарских разработчиков.

Химический реактор помогает преодолеть этап между исследованием химического вещества и промышленным производством продукта на его основе. Фото: Павел Ворожцов

Уральские инженеры продемонстрировали анализатор жидкости, которому нет аналогов в России. Прибор был разработан в 2016 году. Он позволяет единовременно провести измерения по разным параметрам — определить уровень кислорода и ионизации, температуру, барометрическое давление, электрическую проводимость. А подключённый к анализатору мобильный модуль или ноутбук помог сразу же зафиксировать полученные результаты.

Разработка уральских специалистов — яркий пример импортозамещения в сфере производства химического оборудования. То же самое можно сказать и про оборудование для инфракрасной (ИК) спектрометрии — одного из популярных методов исследования состава вещества, представленного новосибирцами.

— Им оснащены практически все криминалистические подразделения России. Метод ИК спектрометрии известен давно, но теперь технологии позволяют проводить его на качественно новом уровне — быстро, без разрушения образца и максимально достоверно, — рассказал Александр Бубликов, представитель новосибирской компании-разработчика.

На выставке также можно узнать об условиях обучения в уральских вузах, где есть направления, связанные с химией, ознакомиться с работой институтов Российской академии наук, в том числе и Уральского отделения. Продлится она до 30 сентября.