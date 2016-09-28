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Грунт для горшков можно взять в огороде

28 сентября 2016, 17:25
  • Опубликовано в №181 от 29.09.2016 

Земля должна быть безопасной для комнатных растений.

— Грунт, взятый на садовом участке, вначале надо просеять, — рекомендует заведующая лабораторией кафедры овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Наталья Краснопёрова. — Важно, чтобы земля для горшка была безопасной для домашних цветов, поэтому в ней не должно быть камней, личинок вредителей, самих вредителей и инфицированных остатков растений. Не место в домашних горшках и для дождевых червей — они могут поедать маленькие корешки.

Некоторые садоводы просеянную огородную землю ещё и прокаляют при высоких температурах в духовке, чтобы наверняка очистить её от болезнетворных бактерий и грибов. Однако гарантированно чистая земля продаётся, конечно, в садовых магазинах. Правда, купленный цветочный грунт надо смешивать с разрыхлителем.

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