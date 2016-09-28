Цветовод выращивает на подоконнике герберы

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Эти хрупкие цветы Людмила Пучкова из Екатеринбурга вырастила из семян.

— В продаже сейчас много семян самых разных цветов, я выбрала герберы, — рассказывает цветовод-любитель. — На пакетике с семенами сказано, как надо ухаживать за растением, чтобы оно зацвело, и я придерживалась этих рекомендаций. Никаких секретов нет: их надо вовремя поливать и держать у окна.

Гербер зацвёл не на первый год после всходов, зато цветы «выстреливали» друг за другом почти всё лето. В отличие от срезанных цветущие герберы в горшке украшают подоконник почти по месяцу. Отлично взошли и развиваются у Пучковой ещё примула и катарантус. Единственное, с чем приходится бороться, — с вредителями. Летом благодаря открытым форточкам на растениях появилась белокрылка, против неё пришлось использовать специальный препарат.