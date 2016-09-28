Когда копать землю?

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Сезон сбора урожая на Урале завершён, сейчас владельцам садовых участков осталось только тщательно подготовить их к зимовке. В этом деле много разных нюансов. Так, Валентина Ильиных, садовод из Екатеринбурга, интересуется: когда лучше перекапывать землю в саду, чтобы подготовить почву к зиме? Стоит делать это до заморозков или лучше затевать перекопку после? Как глубоко нужно копать? Эти вопросы мы задали декану факультета агротехнологий и землеустройства Уральской государственной аграрной академии, кандидату сельскохозяйственных наук Михаилу Карпухину.

— Сейчас как раз такая пора, когда с садовых участков собран весь урожай. Именно в это время надо перекапывать почву на зиму, — ответил Михаил Юрьевич. — Делать это лучше всего сразу после того, как вы уберёте все культуры, не дожидаясь первых морозов. Перекопка очень полезна: когда мы это делаем, то выворачиваем на поверхность всех вредителей. Зимой они промерзают и умирают.

Также очень важно убирать из вскопанной земли все растительные остатки, потому что на них остаются споры грибов и разных вредных организмов. Чтобы они не размножались и не вредили растениям в следующем сезоне, от них необходимо избавиться. Копать лучше на глубину плодородного слоя. Где-то он меньше, где-то больше. Надо захватывать лопатой чёрную землю, но не стоит выворачивать на поверхность глину, которая находится под ней.

Кстати. Вопреки устоявшемуся стереотипу о том, что копать землю нужно непременно лопатой, опытные садоводы рекомендуют использовать для этих целей вилы. Острым краем лопаты можно разрезать корешки сорняков, часть из которых остаётся в земле. Вилы же захватывают и поднимают на поверхность всё содержимое почвы, а это намного эффективнее.