Как дома вырастить лимон?

И в оранжереях, и в домашних условиях плоды лимона созревают в течение девяти месяцев. Фото: Марина Завьялова

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

Лимон, мандарин, апельсин, кофе и даже банан — все эти тропические растения можно выращивать у себя дома, снимая при этом урожай.

— Два года назад соседка принесла нам лимонное дерево, на нём были плоды: с тех пор снимаем свой урожай — лимончика три в год, — рассказывает Галина Косарева, цветовод-любитель из Екатеринбурга. — Они редко становятся жёлтыми, чаще жёлто-зелёными, чуть кислее, чем покупные, в них много семечек, зато они свои!

Лимоны, мандарины и апельсины разносят по квартире нежный цитрусовый аромат во время цветения. А выделяемые ими эфирные масла помогут поднять настроение и почувствовать прилив сил.

Есть некоторые особенности выращивания и ухода за цитрусовыми. Многие цветоводы в качестве эксперимента сажают в землю семечки лимона или мандарина, купленных в магазине.

— Если сразу же после извлечения семян из плода их посадить, то росточек появится. Но это будет не сортовое плодоносящее дерево, а дикое. Чтобы получить плодоносящее, его надо потом привить сортовым черенком. Лучше сразу выращивать цитрусовые из черенков сортовых растений, — советует Марина Завьялова, заведующая оранжерейным комплексом Ботанического сада УрО РАН.

Цитрусовые — светолюбивые растения, их следует ставить на южные и западные окна, чтобы в течение дня они могли погреться под солнышком. Полив им нужен умеренный, не стоит допускать пересыхания почвы. С конца февраля и до второй половины октября рекомендуется два раза в месяц подкармливать растения универсальными минеральными удобрениями. С весны до осени подкормки делают чаще, раз в неделю, и чередуют их с органическими.

— Не стоит забывать и о формировании кроны и следить за тем, чтобы на растении было не менее 25 листочков. По нашим наблюдениям, именно такое количество листьев свидетельствует о том, что растение уже достаточно окрепло и плоду хватит питательных веществ для созревания, — поясняет Марина Завьялова.

Прекрасно в домашних условиях растёт и кофейное дерево. У него ценны и зёрна, и сами ягоды. Последние имеют сладковатый привкус и богаты витаминами и аминокислотами. Но приобретать лучше уже подросшее деревце либо хорошо набраться терпения, так как плодоносить оно начинает примерно через пять лет после всходов. Кофейным деревьям, как и цитрусовым, требуется достаточное количество света, тепла и питания. Все эти деревца легко помещаются на подоконниках в средних или крупных горшках, чего не скажешь про бархатный розовый банан, который иногда можно встретить у любителей экзотических растений. Эта гигантская трава достигает в длину около двух с половиной метров, а не 10–12, как обычные для южных стран сорта, но для квартирных условий — это значительный размер. Поэтому и в обычный горшок его не посадить — необходима специальная кадка. Чтобы растение радовало своей зеленью и приносило плоды, его придётся дополнительно освещать, установив лампы дневного света, удобрять и регулярно поливать. Тогда вы сможете насладиться самостоятельно выращенными бананчиками — маленькими, но сладкими плодами.