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В теплице сеем рожь

28 сентября 2016, 17:36
Конец сентября — самое время подготовить теплицу к следующему дачному сезону. Фото: Александр Зайцев

Конец сентября — самое время подготовить теплицу к следующему дачному сезону. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2016 

Важный этап подготовки сада к зиме – уход за теплицей. «Главные работы по подготовке к весенним посадкам лучше провести осенью, потому что в апреле-мае на участке и без того много хлопот», – считает дачник со стажем, постоянный участник и призёр екатеринбургских выставок-ярмарок «Праздник урожая» Александр Кобяков.

Когда урожай собран, в теплице следует провести генеральную уборку: ликвидировать ботву, корни, осыпавшиеся семена, проветрить, при необходимости – отремонтировать.

– Некоторые дачники осенью вытаскивают из теплицы верхний слой грунта и заменяют его другой почвой, чтобы предотвратить размножение разных микроорганизмов. Я поступаю иначе, – рассказал «ОГ» Александр Кобяков. – Перекапываю землю, делаю лунки, объём каждой – примерно в полтора ведра. В каждую лунку кладу перегной из компостной ямы либо ботву от овощей. Только картофельную ботву нельзя использовать: она, как правило, заражена фитофторой, поэтому её нужно сжигать.

Опытный дачник советует в каждую лунку положить навоз, лучше всего – конский, но так, чтобы он находился по её краям, а в самую середину насыпать земли. Вот теплица и готова к весенним посадкам.

– Весной в середину каждой лунки, в землю высаживаем помидоры, огурцы, перчики или другие культуры. Садить прямо в навоз нельзя, иначе корни сгорят из-за очень высокой температуры. Кстати, сегодня в окрестностях Екатеринбурга действуют несколько конных клубов и школ верховой езды. Там и можно довольно дёшево купить конский навоз. Я, например, купил по 100 рублей за мешок, – добавил наш собеседник.

По его словам, осенью по периметру теплицы можно посадить рожь. В конце сентября ещё не поздно это сделать. Весной рожь взойдёт, и, когда вырастет высотой примерно 50 сантиметров, её скашивают и раскладывают под кусты для мульчирования почвы.

– В этом случае почва сохраняет температуру в пределах 16–18 градусов, то есть земля не перегревается, не трескается и всё время остаётся влажной. И все культуры растут как на дрожжах, – утверждает Александр Кобяков.

Он советует также до первых заморозков слить воду из шлангов, которые использовались для полива участка. Сами шланги свернуть «колёсиком», связать и убрать на хранение в подвал, на чердак или в теплицу. Оставлять садовые шланги зимовать на улице нельзя, они могут потрескаться на морозе.

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