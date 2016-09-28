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Зимний сад

28 сентября 2016, 17:39
Зимний сад ещё не совсем готов, но зелёные друзья уже обживаются. Фото: Денис Денисов

Зимний сад ещё не совсем готов, но зелёные друзья уже обживаются. Фото: Денис Денисов

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2016 

Аксиома: все женщины любят цветы. И готовы занять ими не только подоконники, но и все горизонтальные поверхности. В какой-то момент количество должно перейти в иное качество, и всем цветам суждено переехать в зимний сад.

Восток предпочтительнее

Обустроить зимний сад — дело затратное, но если уж вы отважились на собственный загородный дом, то и зимний сад осилите. Начинать надо с выбора места. Мы, например, остановились на варианте второго этажа над верандой. Во-первых, примыкающую к дому надстройку сделать проще, чем возводить с нуля. Во-вторых, это восточная сторона, самая предпочтительная для зимнего сада. Оказывается, на южной стороне слишком много солнца даже у нас на Урале, и растения могут перегреться. Самая неподходящая сторона северная: слишком мало солнца.

Очень серьёзный вопрос — отопление. Вот что советует профессиональный строитель Денис Денисов:

— Поскольку зимний сад требует много света, нужно делать либо сплошное остекление, либо много окон. Даже если это современные стеклопакеты, всё равно будут повышенные теплопотери, поэтому обычного норматива отопления — один киловатт на 10 квадратных метров — будет недостаточно, надо ещё набросить процентов 25. Вдобавок к обычным батареям можно постелить на пол панели инфракрасного излучения. По ним можно ходить, а тепло они дают равномерное по всей площади.

В жёлтом нет синего

Ещё один важный элемент — освещение. Как выяснилось, привычные лампы накаливания не годятся: в их жёлтом свете, который наиболее благоприятен для глаз, нет синего, без которого невозможен фотосинтез. Как утверждают специалисты, люминесцентные лампы подходят по спектру, но капризны и недолговечны, поэтому самый лучший вариант — специальные фитолампы, энергосберегающие или светодиодные.

Придётся пересмотреть и привычные представления о поливе. Поскольку растений будет много, с привычной лейкой на процедуру будет уходить много времени. Лучше всего подойдёт капельный полив, когда вода сочится потихоньку из специальных шлангов.

И вот где широкий простор для фантазии дизайнера! В зимнем саду можно устроить и рабочий кабинет, и уголок для релаксации. Вот только мебель из древесно-стружечных плит (ДСП) ставить специалисты не советуют, всё-таки влажность здесь будет повышенная, она начнёт разбухать, может и шпон отклеиться. Хорошо подойдёт плетёная мебель, к тому же это ещё и стильно. Обшивать стены лучше всего, конечно, деревом, так называемой вагонкой: она дышит в отличие от пластика, но на неё нужно нанести защитную пропитку. Можно красящую, но интереснее, наверное, будет сохранить рисунок дерева, тогда пропитывать надо бесцветным составом. Рисунок можно усилить: нанести один слой морилки и пройтись слегка наждачной шкуркой.

Не забудьте об экзотике!

Экзотические растения не всегда уместны в жилых комнатах, а вот зимний сад для них просто рай. Нужно помнить, что растения, очень чувствительные к воздействию прямых солнечных лучей, должны располагаться в тени более светолюбивых. Теперь о том, как подбирать ассортимент для зимнего сада. Это будет целиком зависеть от того, какую температуру (её нижнее значение) вы способны будете обеспечить в зимний период. Тропическим растениям Америки, Азии и Африки лучше, чтобы температура была не ниже 18–24 °С. Если это растения не из тропического пояса Азии и Африки, то им достаточно постоянной температуры в пределах 13–18 °С.

Приятно вспомнить

Из студенческого семейного быта. Одно время я сторожил школу, приходилось подрабатывать, как и многим студентам, и директор школы, если жива, дай бог ей здоровьичка, предложила: а живите в классе при школьной оранжерее. А что — все удобства, да ещё и оранжерея. Как сейчас помню: выйдешь туда утром — и голова тут же кружится, столько там было кислорода, какой-то свежести! А как славно мы встретили в этой оранжерее Новый год… За стеклом мороз трескучий, а у нас такие ароматы, что не передать словами.

Обитатели зимнего сада

  • Фикус лировидный, аспарагус перистый, перец длинный, тунбергия крупноцветковая, драцена Сандерса, бегония гоегская (тропики Африки, Азии).
  • Антуриум, филодендрон лазящий, диффенбахия, бегония манжетная (тропики Америки).
  • Аукуба гималайская, кипарис кашмирский, кофейное дерево аравийское, драцена душистая, аспарагус, фикус горный, бегония королевская, плющ (Африка, Азия).
  • Аукуба японская, бересклет японский, гибискус, камелия японская, жимолость японская, фикус крохотный, азалия, аир злаковый, араукария разнолистная (Япония, Китай, Новая Зеландия).
  • Алоэ, молочай, каланхоэ бехарское, толстянка плауновидная, очиток, опунция беловолосая, цереус перуанский, агава, юкка славная (пустыни Африки и Америки).
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