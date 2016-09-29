«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал

Памятный знак из серого гранита был открыт в день 57-й годовщины радиационной аварии на ПО «Маяк». Фото: venec-group.ru

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

В 2014 году в Каменске-Уральском был открыт памятник жертвам радиационных катастроф. Он был возведён на пожертвования горожан.

В торжественном митинге приняли участие школьники, ветераны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие в этой катастрофе, а также жители Каменска-Уральского, которые были вынуждены переехать сюда из своих родных сёл и деревень Свердловской, Челябинской и Курганской областей после аварии на химкомбинате «Маяк». В разные годы в Каменске проживало более 3,5 тысячи пострадавших от радиационного загрязнения реки Теча и аварии на производственном объединении «Маяк».

Право открыть памятник было предоставлено школьникам Полине Аникиной, бабушка которой Лидия Андреева пострадала от радиационной аварии на «Маяке», и Михаилу Колесникову — внуку кавалера ордена Мужества, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Александра Антропова.

— Этот памятник должен увековечить память жертв всех страшных аварий, произошедших в XX веке, подвиг ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС, — сказала на митинге инициатор создания памятника, председатель общественной организации «Союз «Маяк» Валентина Гафарова. — Пусть сюда приходят их дети и внуки. Пусть помнят о них потомки спустя столетия.

Мемориал был установлен на улице Суворова. Он представляет собой конструкцию из трёх каменных стел. Одна посвящена жертвам аварии на химкомбинате «Маяк», другая — погибшим ликвидаторам аварии в Чернобыле, третья — ныне живущим героям и их потомкам. Скрепляет их металлическая конструкция, символизирующая мирный атом.

Спустя полтора месяца после открытия памятника во многих СМИ появилась новость — кто-то украл «мирный атом»! По социальным сетям разлетелись фотографии «испорченного» мемориала, сопровождаемые возмущёнными комментариями неравнодушных уральцев. Но несколько дней спустя выяснилось — вандалы тут ни при чём. Памятник никто не осквернял, его металлическую часть просто забрали на ремонт. В конструкции заменили металлические шарики, которые оказались подвержены коррозии. Эту работу бесплатно выполнили на механолитейном заводе Каменска-Уральского, после чего атом вернули на место.