Поднебесные темпы

Отличительная черта современного Китая — высотное строительство. Даже жилые кварталы состоят из небоскрёбов. Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №182 от 30.09.2016

Этой осенью журналисты «ОГ» по приглашению Генконсульства КНР в Екатеринбурге побывали в Китае. Сегодня мы продолжаем цикл публикаций о жизни в Поднебесной рассказом о темпах развития этой страны. Уже на подлёте к Пекину замираешь от восторга, видя его размеры из иллюминатора самолёта. Сверху город кажется каким-то бесконечным. Даже в четыре утра повсюду мигают рекламные LED-экраны, а движение на автомагистралях с многоуровневыми развязками не прекращается ни на секунду. Повсюду стоят «стайки» небоскрёбов, таких как Москва-сити. Только в Москве это один комплекс на весь город, а здесь — даже не сосчитать. И эти поражающие воображение масштабы — во всём, что происходит в Китае.

Город-сказка

В 1979 году на юге Китая в провинции Гуандун на месте небольшого рыбацкого городка с населением 30 тысяч человек началось строительство мегаполиса Шэньчжэнь. Главный на тот момент реформатор КНР Дэн Сяопин решил разместить здесь особую экономическую зону. Уже через 20 лет в Шэньчжэне жили более семи миллионов человек. Сейчас, всего 37 лет спустя после основания, это город с населением около 19 миллионов человек, густо усеянный футуристического вида зданиями, один из трёх ведущих финансовых центров страны. Здесь располагается третий в мире по объёмам грузооборота контейнерный порт, одна из крупнейших в стране Шэньчжэньская фондовая биржа, множество промышленных предприятий.

Строили город невообразимыми темпами — один этаж здания могли возвести за три дня. Для сравнения: примерно одновременно с Шэньчжэнем — в 1980 году — в Екатеринбурге начали строить метро. Первые три станции открыли через 11 лет — в 1991-м…

Поэтому, приехав на место будущего совместного Российско-китайского университета, который займёт площадь в 33 гектара и будет вмещать одновременно пять тысяч студентов, уже ничему не удивляешься. Ни тому, что на месте, где пока нет даже котлована, через два года будут стоять более 20 корпусов университетского комплекса, оборудованных по последнему слову техники (на стройке, к слову, работают две тысячи человек). Ни тому, что несколько корпусов общежития были с нуля построены за десять месяцев. «Я думала, вы скажете — за десять минут!» — шутят коллеги в ответ на слова переводчика. Кажется, ещё немного — и мы будем готовы поверить и в это.

Кстати Завтра, 1 октября, в Китае будут отмечать 67-ю годовщину со дня образования КНР. В столице Урала исполняющий обязанности Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ху Бинь провёл приём по случаю этой даты.— В настоящее время отношения между Китаем и Россией переживают лучший период за всю историю. В этом году отмечается 15-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, — отметил в своей речи Ху Бинь. — Взаимное политическое доверие между нашими странами усиливается, а дружба уверенными шагами движется вперёд. В последние годы расширяется сотрудничество в гуманитарной области, уже реализовано множество крупных стратегических проектов. Были успешно проведены перекрёстные национальные годы, годы китайского и русского языков, годы туризма, годы дружественных молодёжных обменов и годы обменов между китайскими и российскими СМИ.

50 тысяч патентов

Ударными темпами китайцы не только строят, но и изобретают. Среди россиян сложилось неверное представление о том, что в Китае умеют только копировать уже существующие идеи и производить реплики товаров не самого высокого качества. «Это ж китайское! Долго не продержится…» — распространённое в России суждение, сохранившееся со времён рыночных развалов 90-х. Однако современный Китай — это не только торговые ряды с криво сшитыми подделками знаменитых брендов (хотя есть и такое!), но и, например, передовые IT-компании.

В Шэньчжэне расположена штаб-квартира одного из крупнейших производителей телекоммуникационного оборудования и средств связи «Huawei» («Хуавэй»). На входе в главный офис — стена, плотно увешанная сертификатами в рамках. Это патенты, зарегистрированные сотрудниками компании. На видном месте — лишь небольшая часть, а всего их более 50 тысяч. «Huawei» пока не очень популярен в России, но во всём мире по продажам смартфонов эта компания занимает третье место после «Samsung» и «Apple».

Образование, медицина, медиа и безопасность — это те новые отрасли, в которых Китай наиболее активно развивает сегодня свои информационные технологии. Например, одна из систем, созданных в «Huawei», позволяет принимать звонки или СМС от прохожих с улицы в случае какого-то ЧП. Оператор тут же может посмотреть видео с ближайшей к месту события камеры и оценить происходящее, после чего перенаправить заявку в полицию, скорую помощь или пожарную службу. Такие умные системы уже работают в некоторых городах Китая и других стран.

На высоких скоростях

Из одного города Китая в другой можно комфортно и быстро передвигаться на поездах. Например, чуть больше сотни километров от Гуанчжоу до Шэньчжэня высокоскоростной поезд проезжает за 44 минуты, по пути делая несколько коротких остановок. Состав может разогнаться до 300 километров в час. Стоит это недёшево — 74,5 китайского юаня или примерно 750 рублей, но свободных мест в вагонах нет.

У поездов специальная воздухообтекаемая форма кабины, которая позволяет развивать высокие скорости. Фото: Алёна Хазинурова

Если переложить эти скорости на наши реалии, получится, что из Екатеринбурга до Нижнего Тагила можно было бы домчать без остановок за полчаса, а из Екатеринбурга до Челябинска — меньше чем за час. Тем, кто добирается по утрам с Химмаша в центр по 40 минут, такая перспектива может показаться фантастикой. Другое дело, что наши горные дороги такие высокоскоростные поезда в прямом смысле не вывезут. Даже уральские «Ласточки», которые теоретически могут развивать скорость если не до 300, то до 160 километров в час, на Среднем Урале едут значительно медленнее. Виной тому резкие повороты, из которых состоят 35 процентов пути от Екатеринбурга до Нижнего Тагила. В целях безопасности проходить их надо на сниженных скоростях.

Вообще сравнивать Россию и Китай — дело неблагодарное. Несмотря на соседство, эта страна кажется другой планетой — настолько там всё отличается от привычной для нас картины мира. Большинство россиян не могут даже представить себе, чем живёт современный Китай. Это неведение порождает множество стереотипов, которые мы постараемся подтвердить или опровергнуть в следующей публикации на страницах «ОГ».