Пассажирский самолёт разбился после вылета из Кольцово

Опубликовано в №182 от 30.09.2016

В 1973 году под Свердловском произошла крупнейшая в истории города авиационная катастрофа.

Вскоре после вылета из аэропорта Кольцово пассажирский самолёт Ту-104Б компании «Аэрофлот» врезался в землю на скорости 800 км/ч и взорвался. В результате аварии погибли 108 человек — сто пассажиров, восемь из которых — дети, и восемь членов экипажа. Самолёт должен был выполнить рейс № 3932 Свердловск — Владивосток с посадками в Омске, Новосибирске, Чите и Хабаровске, однако продержался в воздухе лишь три минуты.

Проблемы появились ещё на земле: в течение 50 минут экипаж ожидал разрешения на запуск двигателей из-за поздней загрузки борта и неготовности ВПП, на которой проводились осушительные работы. Взлёт был произведён в 20:34 по местному времени. Опасных метеоявлений в тот момент замечено не было, однако небо было затянуто слоисто-дождевыми облаками.

Согласно указаниям диспетчера, экипаж должен был с левым разворотом набрать высоту 1 500 метров, после чего выправить курс на Тахталым. На высоте 350 метров пилоты ввели самолёт в левый разворот, но, когда борт должен был выйти из него, этого так и не произошло. Заметив это, диспетчер пошутил по рации: «Вы на Артёмовский пошли, да?» На этот вопрос экипаж не ответил и больше на связь не выходил.

Комиссия, расследовавшая происшествие, сделала выводы, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа. Взлёт производился в условиях темноты и плотной облачности, поэтому пилоты должны были определять положение самолёта в пространстве по приборам, но не смогли этого сделать. По неизвестным причинам в момент взлёта и первые минуты набора высоты не все приборы работали. Наиболее вероятно: сами пилоты их не включили или включили слишком поздно. Во время падения экипаж предпринимал энергичные действия по предотвращению снижения самолёта, но избежать катастрофы так и не удалось.

Самолёт был обнаружен полностью разрушенным и частично сгоревшим в лесу в десяти километрах юго-западнее аэропорта. По показаниям очевидцев, он сближался с землёй с большими креном, углом снижения и скоростью. При столкновении с землёй произошёл взрыв.