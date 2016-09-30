Не погаснут «горячие сердца»

«Наша Олимпиада!» началась с коллективной разминки под руководством опытного инструктора. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Сегодня во всём мире отмечают День пожилых людей. На Среднем Урале начиная с Дня пенсионера (в этом году его праздновали 28 августа) и весь сентябрь проходили многочисленные мероприятия — культурные, познавательные и спортивные, организованные специально для людей почтенного возраста. Глава региона Евгений Куйвашев уже не раз отмечал, что месячник – это дань уважения уральцам, которые многие годы отдавали свои знания, силы, талант и жизненный опыт на благо Свердловской области.

Фильм, фильм, фильм!

Одна из главных особенностей нынешнего месячника добрый дел — многие события были посвящены теме кино в связи с Годом российского кино. А в кинотеатрах и Дворцах культуры проходили бесплатные показы художественных и документальных фильмов благодаря акции «Старшее поколение: нежный возраст», организованной Свердловским областным фильмофондом.

— Показы мы устраивали дважды в неделю: один день — бесплатные, второй — за 30 рублей. Всего показали 12 картин, большинство из которых были отечественные. Например, показали современную картину «Пираты Эгейского моря» 2012 года и чёрно-белый фильм «Семеро смелых» 1936 года, — рассказала Татьяна Галенцова, главный специалист по связям с общественностью Свердловского фильмофонда.

Причём акция эта распространилась и за пределы столицы Урала — фильмофонд предоставил кинокартины, которые в кинотетрах или во Дворцах культуры разных городов можно будет увидеть ещё и в течение октября.

«Наша Олимпиада!»

Под таким названием прошло одно из крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге в рамках месячника. В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского встретились команды почти из всех районов столицы Урала. В их составе — члены спортивных клубов, организованных при комплексных центрах социального обслуживания населения (КЦСОН). У каждой из команд — яркое название и девиз.

— Наш девиз: «Горячие сердца не погаснут никогда». Все мы — очень активные и в общественной жизни, и в спортивной. Регулярно ходим на зарядку в парк Чкалова и парк Архипова, где проводятся занятия по методике нашего земляка Владимира Плетнёва, включающей, кроме физических упражнений, различные способы регулирования дыхания, — рассказала «ОГ» участница состязаний Валентина Федотова из команды Ленинского района «Горячие сердца». По её мнению, подобные спортивные праздники способствуют поднятию духа, улучшению настроения и укреплению здоровья.

Соревнования проходили в несколько этапов, включая скандинавскую ходьбу, велогонку, метание ядра, эстафеты с мячом. Средний возраст участников составил чуть более 70 лет.

— Прекрасно, что в нашем городе многие люди уважаемого возраста уделяют большое внимание физкультуре и здоровому образу жизни. Замечательно, что поучаствовать в этих стартах пришли порядка ста человек и показали, какие они сильные, быстрые, ловкие. Сегодня у всех положительный настрой, и все ждут победы, поэтому — победила дружба! — заявил Юрий Ельшин, судья «Нашей Олимпиады!».

Самая-самая

— Когда мне сказали, что меня выдвинули от Октябрьского района на конкурс красоты для дам «серебряного» возраста, я посмеялась. Я же низенькая и никогда себя красавицей не считала, — рассказывает 63-летняя Валентина Калаганова, победительница конкурса «Самая обаятельная и привлекательная» в номинации «Самая очаровательная».

Оказалось, что красивой женщину в таком возрасте делают не только привлекательная внешность, а любознательность, интерес к окружающему миру и способность увлечь близких интересными делами. В этом убедились 14 свердловчанок возрастом от 63 до 75 лет, принимавших участие в конкурсе. С конца июля они начали активно готовиться к финальному этапу: ходили на репетиции, мастер-классы, брали уроки сценического движения. А финал конкурса прошёл 23 сентября в рамках выставки «Третий возраст» в Центре международной торговли в Екатеринбурге.

Подобные творческие вечера прошли во всех муниципалитетах области. Традиционные уже конкурсы «А ну-ка, бабушки!», «А ну-ка, дедушки!» показали, насколько активны представители старшего поколения области. А в игре КВН, областной этап которого состоялся в Екатеринбурге, все участники проявили способность задорно шутить и поднимать настроение окружающим.

Пожалуй, единственное «но» — не хватило выступлений профессиональных музыкантов и артистов в городах области, а не только в столице Урала.

— Мы хотели бы привезти к нам в Полевской актёров, музыкантов профессиональных, а то у нас всё на самодеятельности строится. Это неплохо, но уровень всё равно не тот. А выехать в Екатеринбург уже не каждый пенсионер может. Хотелось бы, чтобы на это денег выделялось побольше, — говорит Раиса Бобкова, председатель Полевского городского совета ветеранов.

Пора в поход

Специально для месячника в этом году Центром развития туризма были подготовлены путеводители по различным туристическим маршрутам: «Урал Самоцветный», «Колоритный Урал: традиции, обычаи, обряды», «Боевая и трудовая слава Урала», «Легендарный Урал». Путешествовать по ним пенсионеры могли самостоятельно и через турагентства — им предоставлялась скидка от трёх до 10 процентов. Экскурсии устраивали также комплексные центры социального обслуживания для своих подопечных, например, КЦСОН Артёмовского района вывез представителей старшего поколения в Алапаевский район. Они посетили места, связанные с гибелью Великой княгини Елизаветы Федоровны и князей Романовых.

— У нас в Красноуфимске в рамках туристического слёта Западного управленческого округа участники совершили экскурсию к природной достопримечательности «Жёлтый Камень», а самые смелые и опытные отправились сплавляться по реке Уфе, — рассказал Юрий Малинников, заместитель председателя красноуфимского совета ветеранов по патриотическому воспитанию. — Приятно на них в такие моменты смотреть — глаза горят, они забывают про возраст.

Кроме того, 35 человек, чьи родители погибли в годы Великой Отечественной войны, выехали и за пределы области. Они посетили Казань, Самару, Саратов и многие другие города, путешествуя по Волге на теплоходе «Урал». Такие поездки по решению правительства области устраиваются для ветеранов с 2014 года.

В рамках месячника добрых дел прошло также множество благотворительных акций, во время которых пенсионеров бесплатно стригли, консультировали по разным вопросам, обучали — всего более пяти тысяч мероприятий. Но, по словам Андрея Злоказова, и.о. министра социальной политики области, на этом работа с представителями старшего поколения не заканчивается, в регионе продолжает действовать комплексная программа «Старшее поколение». И в 2017 году на её реализацию из областного бюджета уже запланировано выделить около 328 миллионов рублей.