Уральских изб душа живая

Сваты приехали! Этот старинный русский обряд пользуется неизменным успехом у заезших туристов. Фото: Маргарита Литвиненко

Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Так поэтично назвала несколько лет назад свой проект бывший учитель литературы, а на то время директор Арамашевского краеведческого музея, Вера Реутова. Проект стал в 2009 году победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина и дал возможность в небольшом селе Арамашево вернуть к жизни старинные избы с самобытными рисунками.

Семья учителей, а ныне пенсионеров Реутовых, — Веры Васильевны и Николая Ильича — давно известна в Алапаевском ГО своим подвижничеством. Именно они при поддержке всего села по крупицам восстанавливали историю родного села, возрождали забытые традиции. Сначала это всё было в школьном музее, который позднее был переведён в статус сельского краеведческого, которым много лет руководила Реутова.

И вроде время для открытия музея было совсем неподходящим — вместе с совхозом рушилась и вся социальная сфера, мужики маялись без работы, кое-кто начал к рюмке прикладываться… А Реутова использовала патовую ситуацию на пользу музею, пере-ехавшему в полуразрушенный старинный купеческий особняк, и на поднятие духа у потерявших надежду людей. Объединив односельчан, они с мужем создали на базе музея семейный клуб «Берегиня», где изучали народные традиции и ремёсла, общались, делились секретами мастерства и дружно благоустраивали особняк. С годами он стал душой и сердцем села, где проводятся встречи, праздничные мероприятия. Музей был удостоен золотой медали в номинации «За волю к жизни» по итогам конкурса «Евразия — Музей года 2006».

Своебразным знаком к возрождению не только традиций и святынь, но и духовности Вера Васильевна считает восстановление Крещенского родника, который со времён заселения этой местности служил людям и считался целебным. В 2005 году члены семейного клуба принялись за поиски источника, и ко всеобщей радости один из школьников отыскал робкий ручеёк, журчащий в высокой траве у подножия Церковного Камня. Директор музея отдала воду на анализ, и оказалось, что она действительно целебна.

Затем супруги подняли жителей села на восстановление заброшенного храма во имя Казанской иконы Божией Матери, который несколько десятков лет стоял разрушенным. Они надеялись, что на субботник придёт человек десять, а собралось более шестидесяти, самому старшему — за 80.

Вера Васильевна рассказала несколько удивительных историй, связанных с возрождением храма. Вот одна из них — на чердаке сельского дома дачники обнаружили старую фигурную доску и уж было хотели её сжечь, но на ней мелькнул святой лик. Хозяева отнесли икону в храм. В 2006 году тогдашний архиепископ Викентий, узнавший, что в небогатом селе жители на свои средства восстанавливают храм, решил сам в этом удостовериться. Увидев икону, он узнал на ней образ святителя Иоана Богослова, покровителя любви, и заметил, что если икона вернулась на своё намоленное место, то быть храму возрождённым. Сегодня здесь совершаются службы, проходят крещения и венчания.

— Музейный комплекс «Избы с уральской росписью XIX века» тоже возник не без Божьего промысла, — рассказывает Реутова — его создательница, руководитель и экскурсовод на добровольных началах. — Семь лет назад дачник Виталий Шлыков решил отодрать старые обои в недавно купленном доме и замер изумлённый — на стенах проглядывали потускневшие от времени цветы и птицы диковинные. Я как увидела, слёзы из глаз потекли — думаю, сгорит это всё в огне — дом-то на снос. У меня сразу возникла идея на основе двух изб с росписью сделать музейный комплекс. Виталий Валерьевич меня с ходу успокоил: всё восстановим и сохраним. И слово сдержал, став главным спонсором нашего проекта. Он нам и церковь помог отремонтировать. А основой стал грант фонда Потанина, куда я направила свой проект. Кстати, среди конкурентов были музеи Санкт-Петербурга.

У пенсионеров Реутовых, благодаря поддержке односельчан, всё получилось. Сегодня небольшой музей стал уникальным хранилищем самобытного ремесла уральских маляров-художников. Вера Реутова, изучившая в деталях быт и традиционный уклад жизни уральской сельской семьи, погружает гостей этого удивительного дома в атмосферу, царившую в этих стенах два века назад. Экскурсантам гид в красках представляет торг между захожим художником и хозяином, вместе с ними разыгрывает сценки сватовства и приёма в дом невестки.

К слову, художники не лыком были шиты — выбирали справную избу. Однажды переводчик спросил у Реутовой, а как на английский перевести слово «справная»? Оказывается, справной называлась изба на четыре и более окон. Там жили зажиточные крестьяне, которые могли себе позволить много росписи.

Только на первый взгляд может показаться, что узоры писались малярами по своему усмотрению — все рисунки имеют глубинный смысл. Куст в вазоне — символ семейного дерева, бутоны и ягоды — это дети, а венчающие рисунок птицы символизируют счастливую семейную жизнь. Самый красивый рисунок наносили на печь, которая считалась символом жизни, к тому же предки верили, что там живёт домовой.

Бывают здесь и заморские гости — туристы из Нидерландов, Франции, Германии, Австралии и Новой Зеландии.