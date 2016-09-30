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Если спорт, то это – навсегда

30 сентября 2016, 18:02
Ветеранов спорта с юбилеем клуба тепло поздравил заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. Фото: ekburg.ru

Ветеранов спорта с юбилеем клуба тепло поздравил заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев. Фото: ekburg.ru

  • Опубликовано в №183 от 01.10.2016

В Екатеринбурге на днях отметил своё 20-летие клуб ветеранов спорта. Наверное, это самая активная ветеранская организация в городе во главе с бессменным председателем Владимиром Котом.

— Начинали мы в не самые лучшие для страны времена, в 1996 году, — рассказал он корреспонденту «ОГ», — но тем не менее сумели отлить на Уралмашзаводе и установить в аллее у Дворца спорта памятник уральским спортсменам-фронтовикам, а потом и установили в разных местах города в их честь 50 памятных досок. Активно занимались издательской деятельностью: 16 книг вышло о выдающихся уральских спортсменах, а буклеты и справочники и не считали…

Даже известным ветеранским пароходным круизам по Волге эти «котовцы» сумели придать спортивный характер. Во-первых, ввели в распорядок обязательную утреннюю зарядку и занятия гимнастикой. А во-вторых, в Волгограде организовали кросс от речного порта к Мамаеву кургану, как положено, с награждением победителей. А как же иначе — кто приобщился к спорту с юных лет, иного образа жизни уже не мыслит. Каждые пять лет клуб проводит среди своих ветеранов спартакиады по пяти видам спорта. Уже 14 лет проходит турнир по художественной гимнастике для всех возрастов «Вдохновение», в котором с удовольствием участвуют ветераны художественной гимнастики и воспитанники детско-юношеских спортивных школ.

Ветераны-спортсмены оказались и неутомимыми туристами, и экскурсантами — посетили все достопримечательности Свердловской области: Верхотурье, Ганину Яму, Верхнюю Синячиху, музей боевой техники в Верхней Пышме…

Клуб выступил два года назад с ходатайством в администрацию Екатеринбурга назвать набережную городского пруда от улицы Василия Ерёмина до улицы Челюскинцев «Олимпийской». И свершилось! Постановлением № 1334 от 20.05.2014 главы Екатеринбурга это название утверждено. А сейчас уже известен и проект будущего монумента, на котором будут выбиты фамилии 52 олимпийских чемпионов-екатеринбуржцев. Будем надеяться, список не окончательный…

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