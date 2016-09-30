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В Театре эстрады сегодня чествуют пенсионеров

30 сентября 2016, 18:04
  • Опубликовано в №183 от 01.10.2016

В День пожилых людей в Свердловской области будут чествовать активистов ветеранских организаций.

В завершение месячника пожилых людей сегодня, 1 октября, в Театре эстрады в Екатеринбурге соберутся ветераны с активной жизненной позицией из всех территорий региона. Для них покажут музыкальный спектакль «Музыка кино», а перед этим проведут киновикторину. В фойе будет работать выставка технического и декоративно-прикладного творчества ветеранов «Фильм, фильм, фильм…». Здесь покажут работы победителей областного конкурса «Золотые руки», который проводился среди пожилых людей. Приедут и сами авторы этих работ — из Первоуральска, Полевского, Верхней Пышмы, Берёзовского и других муниципалитетов.

Поздравит собравшихся исполняющий обязанности министра социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Самые почётные и заслуженные ветераны Среднего Урала торжественно получат в награду почётный знак «За заслуги в ветеранском движении».

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