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В Свердловске появилась пехотная школа

1 октября 2016, 00:00
Объявления о наборе курсантов в новую школу публиковали в «Уральском рабочем». Первое из них (на фото) появилось 11 августа 1936 года

Объявления о наборе курсантов в новую школу публиковали в «Уральском рабочем». Первое из них (на фото) появилось 11 августа 1936 года

  • Опубликовано в №183 от 01.10.2016 

80 лет назад, в 1936 году, началась учёба в Свердловской пехотной школе.

Формирование пехотной школы началось 1 июля 1936 года по директиве штаба Уральского военного округа. Позднее школа была переименована в Свердловское пехотное училище (СПУ). Изначально учебное заведение располагалось в здании бывшей школы № 36 по улице Сталина (сейчас — улица Мира), но позже был спроектирован и достроен здесь целый комплекс зданий. В его проектировании принимал участие известный уральский архитектор Пётр Володин, однако его авторский замысел не был до конца осуществлён — не успели построить два угловых корпуса по улице Первомайской. Сегодня в зданиях бывшего СПУ располагается Екатеринбургское суворовское училище.

На учёбу в Свердловск поступали юноши со всех уголков СССР. Единственное требование к курсантам — образование не меньше семи классов, охотнее брали тех, кто постарше — девяти- и десятиклассников и студентов вузов. В октябре 1936 года за парты сели первые четыре роты — 166 молодых курсантов. Первым начальником школы был назначен полковник Иван Алексеев, участник Первой мировой и Гражданской войн. Преподаватели прибыли в Свердловск из гражданских вузов других округов.

Изначально курсантов готовили в течение трёх лет, первый выпуск состоялся в 1939 году. Но с началом войны и расширением боевых действий срок обучения вынуждены были сократить. Уже через три месяца молодым парням вручали офицерские погоны и отправляли на фронт. 14 выпускников СПУ разных лет были удостоены звания Героя Советского Союза.

Известно, что в училище проходили испытания нового оружия, которое разрабатывали советские конструкторы, в частности станкового пулемёта Горюнова. В 1941 году на базе Свердловского пехотного училища была сформирована 48-я курсантская стрелковая бригада, которая через год была включена в состав 4-й ударной армии Северо-Западного фронта. Все её бойцы погибли в ходе Торопецко-Холмской операции в районе города Великие Луки в январе 1942 года.

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