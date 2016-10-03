В Нижнем Тагиле прошла выставка бесхозяйных животных

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Накануне Всемирного дня защиты животных тагильские зоозащитники пристроили больше 30 беспородных кошек и щенков.

По словам руководителя зоозащитной группы «Спаси жизнь» Татьяны Тофило, выставка четвероногих «дворянской породы», которым нужен дом, стала уже традиционной: в этот раз тагильчане разобрали 23 кошки и 8 щенков. В качестве бонуса новоиспечённым хозяевам пообещали бесплатные ветеринарные консультации. Любопытно, что отдавали животных только по паспорту и лицам не младше 25 лет, а будущих хозяев расспрашивали так же пристрастно, как будущих приёмных родителей: организаторы следят за судьбой каждого питомца и, если вдруг он станет больше не нужен, забирают его обратно.