Тагильчанин взошёл на Эльбрус с котом

Кот Граф из Нижнего Тагила недавно побывал на Эльбрусе. Фото: Андрей Останин

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Спортивный турист из Нижнего Тагила Андрей Останин взял с собой на Эльбрус любимого кота Графа: во время восхождения усатый путешественник ехал на руках или в специальном рюкзаке, сообщают «Все новости».

Показать питомцу мир Андрей решил после прочтения статьи о коте, который покорил 8-километровую гималайскую вершину. Когда Граф с честью выдержал тренировочный поход на Серебрянский Камень, хозяин начал готовиться к более серьёзной поездке: купил коту тёплый комбинезон, запасся кошачьим кормом и смастерил в рюкзаке короб из туристического коврика. Андрей признался, что на привалах иногда отогревал руки у кота в рюкзаке, а ночью брал кота к себе в спальник. Перепады давления и нехватку кислорода Графа не смутили: всю дорогу он спал за спиной у хозяина или исследовал территорию.

Сейчас тагильчанин мечтает взять новоявленного туриста в новое путешествие. На этот раз — в корзинке на руле велосипеда.

К комбинезону Граф так и не привык и демонстрировал неудовольствие всем своим видом. Фото: Андрей Останин