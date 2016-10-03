Верхнейвинские лама и верблюд снялись в кино

Четвероногие актёры очень фотогеничны и совсем не боятся камер. Фото: Мария Калистова

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Во время сельхозпереписи интервьюеры Свердловскстата зарегистрировали в Верх-Нейвинском городском округе ламу и верблюда: оказалось, экзотические питомцы уже несколько лет живут в контактном зоопарке при местном конноспортивном клубе, ездят с хозяевами на городские и областные мероприятия и даже успели засветиться на большом экране.

Как рассказала хозяйка питомцев Мария Калистова, больше десяти лет назад в соседях у лошадей появился верблюд Вася, затем первый в области северный олень: сейчас оленей уже трое, на новогодних представлениях они играют роль транспорта Деда Мороза. В прошлом году Мария заменила маму лосёнку Кудряше — истощённого малыша со сломанной задней ногой она нашла в лесу и выкормила из соски. А ещё девушка привезла из московского питомника ламу, которую назвали Анкуром.

— Верблюд или олень, которые пасутся на улице, уже никого не удивляют, а вот лама для земляков оказалась в диковинку, — рассказывает Мария. — Как только её ни называли — и овечкой, и ланью, и даже кенгуру!

Своих любимцев Мария называет настоящими артистами. Три года назад Вася и Анкур снялись в эпизоде исторической драмы Алексея Федорченко «Ангелы революции» о событиях в обской тайге 1930-х годов: создатели фильма сами связались с хозяевами экзотов. Верблюд засветился в клипе, который снимали в одном из торговых центров Екатеринбурга, а пони в преддверии Года лошади поднялся на сцену театра музыкальной комедии.