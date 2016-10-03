«Любимая еда — кости и чеснок»

3 октября 2016, 17:58
Экзотический попугай перегрызал телефонные провода, пока его не посадили в клетку. Фото: Настасья Боженко

Экзотический попугай перегрызал телефонные провода, пока его не посадили в клетку. Фото: Настасья Боженко

  • Опубликовано в №184 от 04.10.2016 

В семье корреспондента «ОГ», автора этих строк, живёт сенегальский длиннокрылый попугай из Гвинеи — необычная птица оказалась на Урале 30 лет назад.

Попугай от браконьеров попал в руки моей бабушки Светланы Зотовой через друзей, которые, будучи медиками, работали в Гвинее. За пазухой они решили привезти в Россию парочку попугаев, правда, самочку выменяли на бутылку виски.

Первым жилищем экзотической птицы была тесная клетка, а кормом — отечественные сухари. В гостях у товарищей бабушка с первого взгляда влюбилась в пернатого пленника и уговорила отдать.

На новом месте Рики жил вольготно и свободно перемещался по квартире, залетая в клетку только поспать. В клетку его не запирали до тех пор, пока не родилась я.

В неволе Рики стал значительно сварливее. Больше всех страдала бабушка — не могу сосчитать, сколько раз я помогала ей обрабатывать укусы, полученные во время чистки клетки. Да и всю домашнюю живность Рики держит в ежовых рукавицах — даже кот рискует получить мощный удар клювом в лоб. А клюв у птички — что надо: она в два счёта разгрызает даже куриные кости. Пищевые привычки коренной гвинеец поменял. Кроме куриных костей, Рики обожает чеснок, непрочь полакомиться кедровыми орешками и ягодами рябины. Большую часть жизни в нашей семье попугай провёл на кухне. Когда все собираются за столом, Рики разглядывает еду на столе и начинает стучать по клетке клювом. Пока не получит свою порцию — шуметь не перестанет.

Пронзительные крики попугая можно услышать даже на улице под закрытыми окнами квартиры. Домашние давно привыкли, а вот гости от режущих ухо звуков сначала шарахаются. Разговаривать Рики так и не научился.

Сейчас Рики заметно постарел: он уже не может «показывать цирк» — кувыркаться на насесте — и совсем разучился летать. Но всё равно остаётся всеобщим любимцем и членом нашей семьи.

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