Автор


Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещей

3 октября 2016, 18:02
По словам владелицы зооателье Елены Беляшовой, свадебные наряды четвероногим покупают для сопровождения молодожёнов или для фотосессий. Фото: fashiondog.my1.ru

По словам владелицы зооателье Елены Беляшовой, свадебные наряды четвероногим покупают для сопровождения молодожёнов или для фотосессий. Фото: fashiondog.my1.ru

  • Опубликовано в №184 от 01.10.2016 

По улицам Екатеринбурга всё чаще щеголяют пёсики, одетые, как и хозяева, в свитера, комбинезоны и спортивные костюмы. Реже гардеробом обзаводятся кошки, хорьки, морские свинки и даже попугаи. Купить или сшить на заказ можно одёжку на любой вкус и любого фасона. Но кому из домашних питомцев она действительно нужна и как не превратить наряд в источник стресса для животного?

  • ЗАЧЕМ СОБАКЕ ШУБКА? В специализированных магазинах для животных от ассортимента одежды глаза разбегаются: здесь есть всё — от футболки и штанишек до свадебного платья и шубки. Размеры варьируются от совсем крохотных — для йоркширских терьеров и чихуахуа — до 7XL — для сенбернаров и ротвейлеров. Цены — почти как на детские вещи (носочки — от 200 рублей, ботиночки — от 500, комбинезон — от тысячи целковых), но владельцы уверяют: на обновках для четвероногих не экономят ни студенты, ни пенсионеры.

Чаще всего одежду берут в чисто практических целях.

— Самая продаваемая одежда — зимние комбинезоны и дождевики, — рассказывает Елена Макарова, которая сначала покупала костюмы для двух своих той-терьеров, а теперь открыла собственный магазин одежды для собак. — На Урале и в Сибири это не столько дань моде, сколько необходимость, особенно для короткошёрстных и бесшёрстных пород собак и кошек. Например, китайские хохлатые собаки или сфинксы часто мёрзнут даже в квартире и запросто могут простудиться. Тёплые непродуваемые вещи спасают их от холода зимой, лёгкие хлопчатобумажные маечки и кепки — от перегрева летом, а обувь защищает лапы от порезов и реагентов. А если на питомца надеть трико во время загородной прогулки, то вечером не придётся вычищать из шерсти мусор и репейные колючки.

  • ДЛЯ ПРАКТИЧНОСТИ. Питомцев с густой шерстью комбинезоны берегут от грязи: собственная шубка после выгула может превратиться в мочалку. Некоторым длинношёрстным собакам хозяева покупают домашний халат — после купания пса не придётся долго сушить. А самый популярный аксессуар у спаниелей — шапочка, похожая на шарф-снуд: в неё складывают слишком длинные уши питомца во время еды или прогулки.

Кошкам надевают легкую одежду для сохранения красивого окраса и после операции — чтобы не вылизывали раны. Для попугаев и хорьков продаются специальные шлейки в виде жилетов, но на улицах Екатеринбурга хозяев с какаду на поводке автор пока не замечал.

  • ДЛЯ КРАСОТЫ. Вторая категория — вещи «просто для красоты» — их покупают на фотосессии, выставки, конкурсы костюмов и торжественные мероприятия. Елена Макарова вспоминает случай, когда хозяева одели собачку в платье на свадьбу: нарядная питомица должна была принести кольца молодожёнам. А владелица екатеринбургского зооателье и хозяйка таксы Елена Беляшова признаётся, что на заказ приходилось шить одежду для хорька, обезьянки и даже игуаны и черепашки.

Для постоянной носки ветеринары советуют выбирать четвероногим клиентам только практичную и удобную одежду. А о том, чтобы подчеркнуть индивидуальность питомца и хозяина или развеселить домочадцев и прохожих на улице забавным нарядом пчелы или пирата, — думать уже во вторую очередь.

— Кружевные платья и головные уборы с бусами и стразами, может, и радуют владельцев, но вряд ли полезны для животных, — объясняет ветеринарный врач Фёдор Кокотов. Некоторые животные воспринимают одежду как стрессовый фактор: беспокоятся и даже отказываются двигаться в комбинезоне. Кроме того, избыточное количество одежды может сковывать движения или ограничивать обзор, в редких случаях может возникнуть контактная аллергия на материал.

  • ОДЕЖДА, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ. Вот главные правила, которых Фёдор Кокотов советует придерживаться при выборе одежды. Одежда должна быть функциональной и хорошо подогнанной по размеру животного. Лучше сразу приходить на примерку в магазин с лохматым модником или заказывать индиви-

дуальный пошив с учётом анатомических особенностей любимца — хороший комбинезон не должен мешать собаке. Для удобства можно также вышить на нём контактные данные и закрепить светоотражающие элементы. Ткань должна хорошо тянуться и не электризоваться, застёжки должны быть прикреплены так, чтобы питомец не откусил их ненароком. Приучать животное к одежде лучше с детства, и увеличивать время носки постепенно, начиная с пяти-десяти минут, и обязательно следить за его поведением.

Той-терьер по кличке Купер Елены Макаровой — постоянный участник модных показов: в такой амуниции зима не страшна. Фото: Екатерина Апарова

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

час назад

Шанс на жизнь
За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детей

час назад

Призывник похудел ради армии
1 октября началась очередная призывная кампания. Из Центрального военного округа, который включает в себя 29 субъектов РФ, запланировано призвать более 64 тысяч человек, порядка четырёх тысяч – из Свердловской области. Об этом вчера сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

час назад

«Лучше всего продаются рыбки»
Директор «Заповедника» Андрей Новицкий — о зообизнесе на Урале

час назад

Екатеринбуржцы разводят дома муравьёв
Пока одни воюют с домашними муравьями, другие разводят их специально

час назад

Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещей
По улицам Екатеринбурга всё чаще щеголяют пёсики, одетые, как и хозяева, в свитера, комбинезоны и спортивные костюмы

2 часа назад

«Любимая еда — кости и чеснок»
В семье корреспондента «ОГ», автора этих строк, живёт сенегальский длиннокрылый попугай из Гвинеи — необычная птица оказалась на Урале 30 лет назад

2 часа назад

Верхнейвинские лама и верблюд снялись в кино
Во время сельхозпереписи интервьюеры Свердловскстата зарегистрировали в Верх-Нейвинском городском округе ламу и верблюда: оказалось, экзотические питомцы уже несколько лет живут в контактном зоопарке при местном конноспортивном клубе, ездят с хозяевами на городские и областные мероприятия и даже успели засветиться на большом экране

2 часа назад

Тагильчанин взошёл на Эльбрус с котом
Спортивный турист из Нижнего Тагила Андрей Останин взял с собой на Эльбрус любимого кота Графа

2 часа назад

В Нижнем Тагиле прошла выставка бесхозяйных животных
Накануне Всемирного дня защиты животных тагильские зоозащитники пристроили больше 30 беспородных кошек и щенков

7 часов назад

«Девушки, заряжай!»
В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб.

Последние новости
Что было раньше