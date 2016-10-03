Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещей

По словам владелицы зооателье Елены Беляшовой, свадебные наряды четвероногим покупают для сопровождения молодожёнов или для фотосессий. Фото: fashiondog.my1.ru

Опубликовано в №184 от 01.10.2016

По улицам Екатеринбурга всё чаще щеголяют пёсики, одетые, как и хозяева, в свитера, комбинезоны и спортивные костюмы. Реже гардеробом обзаводятся кошки, хорьки, морские свинки и даже попугаи. Купить или сшить на заказ можно одёжку на любой вкус и любого фасона. Но кому из домашних питомцев она действительно нужна и как не превратить наряд в источник стресса для животного?

ЗАЧЕМ СОБАКЕ ШУБКА? В специализированных магазинах для животных от ассортимента одежды глаза разбегаются: здесь есть всё — от футболки и штанишек до свадебного платья и шубки. Размеры варьируются от совсем крохотных — для йоркширских терьеров и чихуахуа — до 7XL — для сенбернаров и ротвейлеров. Цены — почти как на детские вещи (носочки — от 200 рублей, ботиночки — от 500, комбинезон — от тысячи целковых), но владельцы уверяют: на обновках для четвероногих не экономят ни студенты, ни пенсионеры.

Чаще всего одежду берут в чисто практических целях.

— Самая продаваемая одежда — зимние комбинезоны и дождевики, — рассказывает Елена Макарова, которая сначала покупала костюмы для двух своих той-терьеров, а теперь открыла собственный магазин одежды для собак. — На Урале и в Сибири это не столько дань моде, сколько необходимость, особенно для короткошёрстных и бесшёрстных пород собак и кошек. Например, китайские хохлатые собаки или сфинксы часто мёрзнут даже в квартире и запросто могут простудиться. Тёплые непродуваемые вещи спасают их от холода зимой, лёгкие хлопчатобумажные маечки и кепки — от перегрева летом, а обувь защищает лапы от порезов и реагентов. А если на питомца надеть трико во время загородной прогулки, то вечером не придётся вычищать из шерсти мусор и репейные колючки.

ДЛЯ ПРАКТИЧНОСТИ. Питомцев с густой шерстью комбинезоны берегут от грязи: собственная шубка после выгула может превратиться в мочалку. Некоторым длинношёрстным собакам хозяева покупают домашний халат — после купания пса не придётся долго сушить. А самый популярный аксессуар у спаниелей — шапочка, похожая на шарф-снуд: в неё складывают слишком длинные уши питомца во время еды или прогулки.

Кошкам надевают легкую одежду для сохранения красивого окраса и после операции — чтобы не вылизывали раны. Для попугаев и хорьков продаются специальные шлейки в виде жилетов, но на улицах Екатеринбурга хозяев с какаду на поводке автор пока не замечал.

ДЛЯ КРАСОТЫ. Вторая категория — вещи «просто для красоты» — их покупают на фотосессии, выставки, конкурсы костюмов и торжественные мероприятия. Елена Макарова вспоминает случай, когда хозяева одели собачку в платье на свадьбу: нарядная питомица должна была принести кольца молодожёнам. А владелица екатеринбургского зооателье и хозяйка таксы Елена Беляшова признаётся, что на заказ приходилось шить одежду для хорька, обезьянки и даже игуаны и черепашки.

Для постоянной носки ветеринары советуют выбирать четвероногим клиентам только практичную и удобную одежду. А о том, чтобы подчеркнуть индивидуальность питомца и хозяина или развеселить домочадцев и прохожих на улице забавным нарядом пчелы или пирата, — думать уже во вторую очередь.

— Кружевные платья и головные уборы с бусами и стразами, может, и радуют владельцев, но вряд ли полезны для животных, — объясняет ветеринарный врач Фёдор Кокотов. Некоторые животные воспринимают одежду как стрессовый фактор: беспокоятся и даже отказываются двигаться в комбинезоне. Кроме того, избыточное количество одежды может сковывать движения или ограничивать обзор, в редких случаях может возникнуть контактная аллергия на материал.

ОДЕЖДА, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ. Вот главные правила, которых Фёдор Кокотов советует придерживаться при выборе одежды. Одежда должна быть функциональной и хорошо подогнанной по размеру животного. Лучше сразу приходить на примерку в магазин с лохматым модником или заказывать индиви-

дуальный пошив с учётом анатомических особенностей любимца — хороший комбинезон не должен мешать собаке. Для удобства можно также вышить на нём контактные данные и закрепить светоотражающие элементы. Ткань должна хорошо тянуться и не электризоваться, застёжки должны быть прикреплены так, чтобы питомец не откусил их ненароком. Приучать животное к одежде лучше с детства, и увеличивать время носки постепенно, начиная с пяти-десяти минут, и обязательно следить за его поведением.

Той-терьер по кличке Купер Елены Макаровой — постоянный участник модных показов: в такой амуниции зима не страшна. Фото: Екатерина Апарова