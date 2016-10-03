Екатеринбуржцы разводят дома муравьёв

Маленькую муравьиную семью вполне устроит жилище размером с книжку. Фото: avito.ru

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

Пока одни воюют с домашними муравьями, другие разводят их специально. Хозяев самых маленьких питомцев в мире называют мирмикиперами, в одной квартире могут жить до нескольких тысяч насекомых. Муравьи не мусорят и не шумят, зато развивают любознательность у малышей и помогают взрослым снимать стресс. Ухаживать за ними легко, главное — внимательно следить, чтобы потом жителей искусственного муравейника не пришлось ловить по всему дому.

Екатеринбурженка Мария Михайлова развела муравьиное царство на столе полгода назад по просьбе пятилетней дочки. Первых муравьиных маток выписала из Крыма, поселила их в инкубаторы, а когда потомство подросло, запустила семью в самодельный формикарий из акрила и гипса. Сейчас у Марии живут больше сотни насекомых трёх видов.

— За кипящей жизнью и за правилами семейной иерархии можно наблюдать бесконечно — это целая цивилизация на столе, — рассказывает Мария. — Беспокойные хозяева ухаживают за детскими яслями, чистят жилище от мусора, обслуживают кухню, где хранятся пищевые запасы. Если дать «жнецам» кусочек варёного мяса, разберут его на волокна и сложат в поленницу, чтобы не испортилось. Дочка теперь подолгу не отходит от муравьёв, расспрашивает про них и пытается пересчитать.

Больших вложений питомцы не требуют. Готовый расплод с маткой стоит от 500 до полутора тысяч рублей, формикарии — до нескольких тысяч, но можно и не тратиться совсем: поймать бескрылую матку во время «лёта» в ближайшем лесу, а жилище для питомцев смастерить из обычного пластикового контейнера, который будет увлажняться и проветриваться. Прожорливостью насекомые не отличаются: на неделю семье хватит чайной ложки просяных или маковых зёрен либо сиропа. В специализированных магазинах продаются и гелевые формикарии, в которых гель служит «питательным бульоном» и почвой для муравьёв, но это скорее игрушка, чем настоящий муравейник: насекомые в нём могут жить до полугода.