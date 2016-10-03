Автор


Екатеринбуржцы разводят дома муравьёв

3 октября 2016, 18:11
Маленькую муравьиную семью вполне устроит жилище размером с книжку. Фото: avito.ru

Маленькую муравьиную семью вполне устроит жилище размером с книжку. Фото: avito.ru

  • Опубликовано в №184 от 04.10.2016 

Пока одни воюют с домашними муравьями, другие разводят их специально. Хозяев самых маленьких питомцев в мире называют мирмикиперами, в одной квартире могут жить до нескольких тысяч насекомых. Муравьи не мусорят и не шумят, зато развивают любознательность у малышей и помогают взрослым снимать стресс. Ухаживать за ними легко, главное — внимательно следить, чтобы потом жителей искусственного муравейника не пришлось ловить по всему дому.

Екатеринбурженка Мария Михайлова развела муравьиное царство на столе полгода назад по просьбе пятилетней дочки. Первых муравьиных маток выписала из Крыма, поселила их в инкубаторы, а когда потомство подросло, запустила семью в самодельный формикарий из акрила и гипса. Сейчас у Марии живут больше сотни насекомых трёх видов.

— За кипящей жизнью и за правилами семейной иерархии можно наблюдать бесконечно — это целая цивилизация на столе, — рассказывает Мария. — Беспокойные хозяева ухаживают за детскими яслями, чистят жилище от мусора, обслуживают кухню, где хранятся пищевые запасы. Если дать «жнецам» кусочек варёного мяса, разберут его на волокна и сложат в поленницу, чтобы не испортилось. Дочка теперь подолгу не отходит от муравьёв, расспрашивает про них и пытается пересчитать.

Больших вложений питомцы не требуют. Готовый расплод с маткой стоит от 500 до полутора тысяч рублей, формикарии — до нескольких тысяч, но можно и не тратиться совсем: поймать бескрылую матку во время «лёта» в ближайшем лесу, а жилище для питомцев смастерить из обычного пластикового контейнера, который будет увлажняться и проветриваться. Прожорливостью насекомые не отличаются: на неделю семье хватит чайной ложки просяных или маковых зёрен либо сиропа. В специализированных магазинах продаются и гелевые формикарии, в которых гель служит «питательным бульоном» и почвой для муравьёв, но это скорее игрушка, чем настоящий муравейник: насекомые в нём могут жить до полугода.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

час назад

Шанс на жизнь
За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детей

час назад

Призывник похудел ради армии
1 октября началась очередная призывная кампания. Из Центрального военного округа, который включает в себя 29 субъектов РФ, запланировано призвать более 64 тысяч человек, порядка четырёх тысяч – из Свердловской области. Об этом вчера сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

час назад

«Лучше всего продаются рыбки»
Директор «Заповедника» Андрей Новицкий — о зообизнесе на Урале

час назад

Екатеринбуржцы разводят дома муравьёв
Пока одни воюют с домашними муравьями, другие разводят их специально

час назад

Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещей
По улицам Екатеринбурга всё чаще щеголяют пёсики, одетые, как и хозяева, в свитера, комбинезоны и спортивные костюмы

2 часа назад

«Любимая еда — кости и чеснок»
В семье корреспондента «ОГ», автора этих строк, живёт сенегальский длиннокрылый попугай из Гвинеи — необычная птица оказалась на Урале 30 лет назад

2 часа назад

Верхнейвинские лама и верблюд снялись в кино
Во время сельхозпереписи интервьюеры Свердловскстата зарегистрировали в Верх-Нейвинском городском округе ламу и верблюда: оказалось, экзотические питомцы уже несколько лет живут в контактном зоопарке при местном конноспортивном клубе, ездят с хозяевами на городские и областные мероприятия и даже успели засветиться на большом экране

2 часа назад

Тагильчанин взошёл на Эльбрус с котом
Спортивный турист из Нижнего Тагила Андрей Останин взял с собой на Эльбрус любимого кота Графа

2 часа назад

В Нижнем Тагиле прошла выставка бесхозяйных животных
Накануне Всемирного дня защиты животных тагильские зоозащитники пристроили больше 30 беспородных кошек и щенков

7 часов назад

«Девушки, заряжай!»
В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб.

Последние новости
Что было раньше