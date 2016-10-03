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«Лучше всего продаются рыбки»

3 октября 2016, 18:14
Руководитель сети зоомагазинов советует не экономить на кормах для питомцев: пострадает качество рационаю Фото: Александр Зайцев

Руководитель сети зоомагазинов советует не экономить на кормах для питомцев: пострадает качество рационаю Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №184 от 04.10.2016 

По статистике, россияне тратят на домашних животных почти 950 миллиардов рублей в год. В среднем на одного питомца уходит 4,5 тысячи рублей в месяц. При этом в отличие от трат людей на собственное потребление расходы на животных только растут. О том, на каких товарах для любимцев не стоит экономить и какие форматы зоомагазинов появятся в ближайшее время, рассказал директор сети зоо-маркетов «Заповедник» Андрей Новицкий.

— Андрей Михайлович, если сеть у всех на слуху, то её руководитель до сих пор оставался «за кадром». Как вы пришли в отрасль?

— Я всю жизнь работал в сфере торговли и при этом очень люблю животных — идеальное сочетание для этой профессии. Первую собаку дворянской породы держал в детстве, вторую — эрдельтерьера, завёл уже во взрослом возрасте, около 20 лет назад. Раньше я даже и не задумывался, что есть специальные корма и аксессуары: основной рацион состоял из каши и тушёнки, а вся собачья амуниция — из ошейника и поводка. Тогда же и появилась сеть: компания, которая занимается оптовой реализацией ветпрепаратов, открыла точку продажи для розничных покупателей. Сейчас в Екатеринбурге размещаются 23 магазина и шесть веткабинетов. Один магазин работает в Омске, а вот в города области только начали выходить. В ближайших планах — открыть торговую точку в Берёзовском.

— В городах области сейчас ощущается нехватка таких магазинов?

— Они есть, но такие, какие были в Екатеринбурге 10–15 лет назад: прилавочного типа, хотя те же продуктовые магазины переходят на самообслуживание. В продовольственных супермаркетах тоже продают корма, но в основном там представлен экономсегмент, но он подходит не всем животным. К тому же там нет специалистов, которые могли бы проконсультировать в выборе. Когда люди приходят в специализированный магазин, для многих открытием становится разнообразие кормов по качеству, и, соответственно, по цене.

— Но многие вообще кормят кошек и собак остатками со стола…

— Это экономично, но небезопасно для питомца. У каждого животного свои физиологические особенности и потребности. Где гарантия, что с «барского стола» он получит все необходимые для организма элементы? За границей профессиональные корма покупают 80–90 процентов хозяев, а у нас примерно треть, но эта цифра постепенно увеличивается.

— Экономический кризис не повлиял на цены и покупательскую способность? Всё-таки большая часть кормов — зарубежные…

— Ошибаетесь, из-за рубежа к нам привозят лишь несколько брендов, остальное — отечественное. Так что есть из чего выбрать. В последнее время действительно увеличился спрос на экономсегмент: покупатели иногда прямо просят что-нибудь подешевле, но эти изменения незначительны. Не зря же говорят — «домашние любимцы». Мы порой настолько привязываемся к ним, что можем в чём-то отказать себе, но потратить деньги на питомца. Из животных лучше всего продаются рыбки, хомячки и крысы, а вот дорогостоящих — хорьков, крупных попугаев, рептилий — стали покупать реже. Некоторые живут в магазине больше года и становятся настоящими членами коллектива. В магазинах с зооуголком — особая атмосфера. Животные — это всегда эмоции. Бывает, что покупатели заглядывают за кормом для собаки, а уходят с хомячком или морской свинкой для ребёнка, услышав: «Мама, ну купи!»

— Элемент сезонности в зообизнесе присутствует?

— Весной и осенью больше в ходу препараты для обработки от клещей и паразитов. Сумок для переноски больше покупают в сезон отпусков, а вот кормов и наполнителей — в холодное время года. Последние, кстати, всё чаще заказывают с доставкой на дом по Интернету — это те товары, которые не надо выбирать тактильно, как аксессуары.

— В Москве есть гипермаркеты зоотоваров и магазины, которые специализируются на отдельной отрасли, например, — аквариумистике, а есть целые гипермаркеты, где на полках представлены исключительно зоотовары. В Екатеринбурге может появиться что-то подобное?

— Крупные универсальные зоомагазины, где есть товары для большинства домашних питомцев, — вполне. В зарубежном зообизнесе сложилась тенденция к укрупнению зоомагазинов. В Европе, где развита культура поездок, закупают товары в больших объёмах в загородных ретейл-парках (торговых комплексах), зоомагазины вырастают до 500–1000 квадратных метров. А у нас пока самый крупный — в 300 квадратных метров — есть только в центре города. А вот узкоспециализированные магазины — маловероятно: любителей экзотических животных здесь пока меньше, чем в Москве.

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