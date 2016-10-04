Под Нижним Тагилом развернулись кровопролитные бои

В память о событиях 1918 года в Нижнем Тагиле установлены два абсолютно несовместимых мемориала: памятник героям Гражданской войны и памятник чехословацким легионерам, павшим в боях на территории России. Фото: panoramio.com; nijnij-tagil.3goroda.ru

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

В 1918 году войска белой армии захватили Нижний Тагил.

Белогвардейцы нацелились на Нижний Тагил ещё летом 1918 года — крупный уральский посёлок (городом Нижний Тагил станет только через год — в 1919-м) был интересен своими заводами, да и идеологически был крайне значим. Непосредственно к тагильским окраинам войска Колчака подступили 18 сентября. Ожесточённые кровопролитные бои продолжались 16 дней: белогвардейцы несколько раз пытались прорваться в посёлок, и 4 октября попытка оказалась удачной. Руководил операцией генерал-майор Сергей Войцеховский.

«Белогвардейцы зашли в тыл и заняли станцию Сан-Донато, тем самым отрезали отступление по железной дороге, поэтому пришлось отступать по грунтовой дороге, и кое-что из военного имущества, находящегося на станции Нижний Тагил, досталось противнику. Наши войска отступили к Лайскому заводу…», — писал о тех событиях председатель городского революционного комитета Василий Носов. Кстати, именно в его честь названа одна из улиц города (см. «ОГ» за 31.08.2016).

Со стороны Красной армии в боях за Тагил принимали участие около 10 тысяч солдат. Одним из полков командовал будущий Маршал Советского Союза Василий Соколовский. Как вспоминал Носов, добровольцы пополняли армию каждый день: «Особенно много их было после падения Екатеринбурга. Были седые старики и почти малыши, но все они горели ненавистью к белогвардейцам».

Картина уральского художника Петра Бортнова «Бои за Тагил в 1918 году»

Белогвардейцев, на стороне которых воевали в том числе чехословаки, насчитывалось около шести тысяч. И с той, и с другой стороны были чудовищные потери. Но численное превосходство оставалось за красными. Как тогда белым удалось одержать победу? Причин несколько. Во-первых, в рядах белой армии сражались профессиональные военные, а тагильских добровольцев не успевали обучать. Во-вторых, накануне белогвардейцы захватили местный военный склад и продовольственные земли. Ну и, в-третьих, со стороны красных имела место серьёзная стратегическая ошибка — слишком поздно был отдан указ об укреплении обороны Салдинского тракта и станции Сан-Донато, куда прорвались белочехи.

Нижний Тагил оставался «белым» на протяжении девяти месяцев. Когда Красная армия освободила Екатеринбург, колчаковские войска поспешили ретироваться и из Тагила. Сегодня об этих событиях напоминают два мемориала: памятник героям Гражданской войны и памятник чехословацким легионерам, павшим в боях Первой мировой и Гражданской войн на территории России.