Призывник похудел ради армии

Опубликовано в №184 от 04.10.2016

1 октября началась очередная призывная кампания. Из Центрального военного округа, который включает в себя 29 субъектов РФ, запланировано призвать более 64 тысяч человек, порядка четырёх тысяч – из Свердловской области. Об этом вчера сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

— Последнее время большинство молодых людей выбирают военную службу, — подчеркнул он. — Желающих проходить альтернативную службу всё меньше, в этом призыве в ЦВО таких около 200 человек. Важно, что сейчас военкоматы учитывают пожелания призывников. Так, во время прошлой кампании 10 человек из ЦВО пожелали служить вместе со своими собаками. Мы направили их в специальную воинскую часть, где готовят военных кинологов.

Характерная тенденция: попасть в армию сейчас стремятся даже те, кто может не служить по состоянию здоровья. Александр Линьков рассказал о молодом человеке, которого признали негодным к службе из-за лишнего веса. Парень пообещал призывной комиссии сбросить лишний вес. Он стал ездить на велосипеде, бегать по утрам, соблюдать диету и к началу призывной кампании похудел на 16 килограммов. Другой молодой человек с челюстно-лицевой аномалией ради армии пошёл на хирургическую операцию.

Поскольку желающих служить достаточно, несколько ужесточились требования Генерального штаба ВС РФ к здоровью призывников.

— Речь идёт о нервно-психической устойчивости (НПУ), уровень которой определяется в ходе тестирования. Человека с хорошей степенью НПУ забираем служить без ограничений, с удовлетворительной — в тыловые части, с неудовлетворительной — оставляем дома, так как это показатель склонности к суициду, — пояснил начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой.

Сегодня на страницах 1—9 полной версии «ОГ» опубликован Указ губернатора Свердловской области «О создании призывных комиссий».