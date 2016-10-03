Автор


Николай
Королёв

Шанс на жизнь

3 октября 2016, 18:44
Чулпан Хаматова посетила ОДКБ №1 вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и и.о. регионального министра здравоохранения Игорем Трофимовым. Существующий здесь центр — хорошая база для оказания сложной высокотенологичной помощи. Фото: ДИП

Чулпан Хаматова посетила ОДКБ №1 вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и и.о. регионального министра здравоохранения Игорем Трофимовым. Существующий здесь центр — хорошая база для оказания сложной высокотенологичной помощи. Фото: ДИП

  • Опубликовано в №184 от 04.10.2016 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и заместитель генерального директора московского центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан подписали соглашение о сотрудничестве. В минувшее воскресенье они посетили детский центр онкологии и гематологии ОДКБ № 1 в Екатеринбурге, осмотрели все отделения, лаборатории и, конечно, не могли не зайти в отделение детской онкологии, чтобы поговорить с детьми, родителями и врачами.

На основании подписанного трёхстороннего соглашения на базе ОДКБ №1 будут созданы условия для оказания медицинской помощи детям из всех регионов России, а фонд возьмёт на себя вопросы финансирования этой деятельности. Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва будет консультировать врачей из Екатеринбурга и принимать их на стажировки.

— Цель документа — создать условия, чтобы дети со всей России могли получить в Екатеринбурге лучшее лечение. Здесь есть всё: и оборудование, и потрясающие врачи. Единственная глупость, которая существовала: дети из близлежащих регионов не могли сюда приехать, потому что по их региональным квотам они должны были ехать или в Москву, или в Санкт-Петербург. А здесь центр стоял полупустой. Сейчас всё заполнено, из шести боксов в пяти лежат дети из других регионов, они получили шанс, они будут жить, у них всё будет хорошо, — сообщила Чулпан Хаматова журналистам.

Однако высокотехнологичное оборудование центра нужно обновлять, пришла пора ремонтировать отделение переливания крови. По словам Евгения Куйвашева, часть задач позволят решить средства, которые будут собраны на ежегодном благотворительном вечере «Екатерининская ассамблея» 2 декабря 2016 года. Достаточно сказать, что в его рамках в 2013 году на лечение больных детей было собрано 4 миллиона рублей, а в 2015-м — уже 6 миллионов.

Глава региона поблагодарил Чулпан Хаматову за её добровольческую деятельность, за неравнодушие и спасённые жизни детей.

— Фонд «Подари жизнь» сегодня является одним из главных наших благотворительных партнёров. Уверен, что совместными усилиями мы решим задачу по приобретению нового оборудования для центра. И это будет ещё одним шагом вперёд, шагом к созданию в Свердловской области центра федерального значения для жителей всей страны, — сказал Евгений Куйвашев.

Чулпан Хаматовой, которая уже много лет занимается помощью больным детям, всего за один день пребывания в Екатеринбурге удалось собрать 756 481 рубль для маленьких уральцев, больных раком. В свой день рождения, 1 октября, актриса попросила своих поклонников вместо подарков перевести деньги на счёт её благотворительного фонда «Подари жизнь».

Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь ОДКБ № 1 Елена Жукова, приезд Чулпан Хаматовой вызвал у детей массу позитивных эмоций:

— Всё прошло душевно, неформально. Все этого визита ждали. Нам хотелось показать детишек, которые уже поправляются после операций, показать, как мы готовим операции по трансплантологии. Уже на выходе из отделения гостей догнала мама одного из больных детей и передала Чулпан сделанную ребёнком игрушку — льва из бумаги. Другие дети тоже дарили поделки и поздравляли Хаматову с днём рождения.

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