Автор


В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю

5 октября 2016, 00:00
Скульптура весила почти девять тонн — это был самый большой из четырёх памятников царю в Екатеринбурге. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Скульптура весила почти девять тонн — это был самый большой из четырёх памятников царю в Екатеринбурге. Фото: Сергей Прокудин-Горский

  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016 

110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Александру II, императору России с 1855 по 1881 год.

Императора изобразили в общегенеральской форме в полный рост. В правой руке Александра II был свиток со словами «19 февраля 1861 года». Он символизировал манифест, которым император в тот день отменил крепостное право в России. Постамент памятника был сделан из уральского мрамора, к возвышению шли ступени, а по краям его стояли четыре фонарных столба. На постаменте была выбита надпись: «Царю-Освободителю в память о 19 февраля 1861 года от городского общества и горнозаводских мастеровых. Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд».

С идеей увековечить императора в 1886 году выступил швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Клевакин. По его инициативе среди горожан начался сбор средств на памятник; за два года удалось собрать около двух тысяч рублей. Первый проект скульптуры был представлен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы весной 1887 года купцом Александром Кожевниковым. Губернский строительный комитет утвердил проект, но позже инициатива заглохла. Через несколько лет, когда к идее вернулись вновь, в министерстве внутренних дел сочли проект «несоответствующим высокому назначению» и потребовали переделать.

Тогда было решено поставить в Екатеринбурге точную копию уже существовавшего монумента, который стоял в Московском окружном суде. В 1900 году екатеринбуржцы выкупили у вдовы скульптора Михаила Попова право на воспроизведение копии памятника. Чугунную скульптуру отлили на Каслинском заводе.

Памятник Александру II простоял на главной площади столицы Урала всего десятилетие с небольшим. После Февральской революции фигура была снята с постамента и переплавлена, а на её месте побывал целый ряд скульптур, по которым можно прочитать всю историю России.

10 марта 1917 года на постамент установили скульптуру, похожую на американскую Статую Свободы — небольшая фигурка женщины в короне стояла на шаре и поднимала над головой факел. В июле 1919 года её заменил бюст Карла Маркса, но на огромном постаменте он смотрелся смехотворно, и всего через пару месяцев его перенесли на Вознесенскую горку.

Самая интересная скульптура, красовавшаяся на площади, изображала абсолютно голого мужчину. Мраморный шестиметровый монумент был создан скульптором Степаном Эрьзя и символизировал свободного человека или, по другим данным, освобождённый труд. «Ванька-голый», как прозвали его в народе, простоял целых пять лет — до 1925 года, после чего и его убрали с площади. А в 1930 году был разрушен и постамент памятника Александру II.

С 1948 до 1953 года на главной площади города (но в стороне от места, где был монумент царю) стоял памятник Сталину, а в 1957 году ему на смену пришёл Владимир Ленин, который находится там и по сей день.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Сюжет

Этот день в истории области
"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Новое в рубрике Общество

16 минут назад

В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю
110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Александру II, императору России с 1855 по 1881 год.

5 часов назад

Четыре директора школ из Екатеринбурга вышли в финал федерального конкурса
В этом году уральская столица стала лидером соревнования руководителей школ России. Успешно прошли два заочных этапа сразу четыре педагога-менеджера — столько же финалистов оказалось лишь у Красноярска. На очный этап конкурса через месяц по-едут в Москву Любовь Безбородько (школа № 16), Светлана Трухина (гимназия № 37), Наталья Смирнова (школа № 102) и Татьяна Галимова (гимназия №104).

5 часов назад

Фотопроект «Спасибо, Учитель!» стартовал в столице Урала
В Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета открылась выставка фотографий, посвящённая учительской профессии.

5 часов назад

От химического образования зависит судьба человечества
На прошлой неделе в Екатеринбурге завершился Менделеевский съезд. Один из последних круглых столов съезда, посвящённый химическому образованию, собрал преподавателей вузов и школ. Педагоги сошлись в том, что переход на Болонскую систему в России был ошибочным, а часы на изучение химии в средних школах сократили напрасно.

5 часов назад

Кризис ОСАГО ликвидируют с помощью Центробанка
Страховщики в массовом порядке закрывают свои офисы

5 часов назад

Шоу с лишением Мединского учёной степени не состоялось
Заседание диссертационного совета УрФУ перенесли. Об этом попросил сам Владимир Мединский в телеграмме, отправленной в Екатеринбург утром 4 октября. Он пояснил, что не может присутствовать на заседании в связи с командировкой в Республику Казахстан.

6 часов назад

«Без гаджетов школа превратится в тюрьму»
Смартфон и планшет — помощники современного учителя. Сегодня существует немало всевозможных мобильных приложений, которые позволяют облегчить, ускорить, сделать работу учителя более структурированной, а его уроки интересными. В обзоре «ОГ» расскажем о некоторых из них.

4 октября 2016

Под Нижним Тагилом развернулись кровопролитные бои
В 1918 году войска белой армии захватили Нижний Тагил.

3 октября 2016

Шанс на жизнь
За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детей

3 октября 2016

Призывник похудел ради армии
1 октября началась очередная призывная кампания. Из Центрального военного округа, который включает в себя 29 субъектов РФ, запланировано призвать более 64 тысяч человек, порядка четырёх тысяч – из Свердловской области. Об этом вчера сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Последние новости
Что было раньше