В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю

Скульптура весила почти девять тонн — это был самый большой из четырёх памятников царю в Екатеринбурге. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Александру II, императору России с 1855 по 1881 год.

Императора изобразили в общегенеральской форме в полный рост. В правой руке Александра II был свиток со словами «19 февраля 1861 года». Он символизировал манифест, которым император в тот день отменил крепостное право в России. Постамент памятника был сделан из уральского мрамора, к возвышению шли ступени, а по краям его стояли четыре фонарных столба. На постаменте была выбита надпись: «Царю-Освободителю в память о 19 февраля 1861 года от городского общества и горнозаводских мастеровых. Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд».

С идеей увековечить императора в 1886 году выступил швейцар окружного суда, бывший крепостной Олимпий Клевакин. По его инициативе среди горожан начался сбор средств на памятник; за два года удалось собрать около двух тысяч рублей. Первый проект скульптуры был представлен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы весной 1887 года купцом Александром Кожевниковым. Губернский строительный комитет утвердил проект, но позже инициатива заглохла. Через несколько лет, когда к идее вернулись вновь, в министерстве внутренних дел сочли проект «несоответствующим высокому назначению» и потребовали переделать.

Тогда было решено поставить в Екатеринбурге точную копию уже существовавшего монумента, который стоял в Московском окружном суде. В 1900 году екатеринбуржцы выкупили у вдовы скульптора Михаила Попова право на воспроизведение копии памятника. Чугунную скульптуру отлили на Каслинском заводе.

Памятник Александру II простоял на главной площади столицы Урала всего десятилетие с небольшим. После Февральской революции фигура была снята с постамента и переплавлена, а на её месте побывал целый ряд скульптур, по которым можно прочитать всю историю России.

10 марта 1917 года на постамент установили скульптуру, похожую на американскую Статую Свободы — небольшая фигурка женщины в короне стояла на шаре и поднимала над головой факел. В июле 1919 года её заменил бюст Карла Маркса, но на огромном постаменте он смотрелся смехотворно, и всего через пару месяцев его перенесли на Вознесенскую горку.

Самая интересная скульптура, красовавшаяся на площади, изображала абсолютно голого мужчину. Мраморный шестиметровый монумент был создан скульптором Степаном Эрьзя и символизировал свободного человека или, по другим данным, освобождённый труд. «Ванька-голый», как прозвали его в народе, простоял целых пять лет — до 1925 года, после чего и его убрали с площади. А в 1930 году был разрушен и постамент памятника Александру II.

С 1948 до 1953 года на главной площади города (но в стороне от места, где был монумент царю) стоял памятник Сталину, а в 1957 году ему на смену пришёл Владимир Ленин, который находится там и по сей день.