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«Без гаджетов школа превратится в тюрьму»

4 октября 2016, 18:01

  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016

Смартфон и планшет — помощники современного учителя. Сегодня существует немало всевозможных мобильных приложений, которые позволяют облегчить, ускорить, сделать работу учителя более структурированной, а его уроки интересными. В обзоре «ОГ» расскажем о некоторых из них.

Электронные журналы

  • Искать классный журнал по всей школе больше не нужно. Его запросто можно заменить на электронную версию, которая будет доступна всем учителям в любом кабинете. Специально для этого созданы такие приложения, как «Мобильный журнал» для устройств с операционной системой Android и «LMS Школа. Классный журнал» для iOS. Оба приложения работают при подключении к Интернету, то есть в режиме онлайн. Первое позволяет выставлять оценки, отмечать присутствующих на уроке, записывать и редактировать темы уроков, оставлять комментарии о работе учеников и подсчитывать их средний балл. У второго же чуть более расширенный функционал. С его помощью можно не только заполнять журнал, но и составлять личное расписание учителя, следить за актуальными школьными объявлениями, заходить в электронную библиотеку учебных материалов. Получается, что приложение позволяет подключиться к единой электронной системе, которая может быть установлена в конкретной школе.

Русский язык

  • Выбрать текст для диктанта по русскому языку можно при помощи приложения «Диктанты. Русский язык». Приложение содержит большое количество текстов, взятых из русской классики. Но ошибиться и провести диктант второклассникам со сложноподчинёнными предложениями невозможно — все тексты разбиты по классам: для начальной школы — одни, для старшей — другие, в соответствии с программой. Это же приложение могут использовать и ученики для повышения уровня грамотности и подготовки к диктанту. Похожее приложение — «Русский язык. Упражнения». Оно поможет преподавателю подготовить для учеников упражнения на самые разные орфографические правила, а школьникам — их закрепить. Этот вариант хорошо подходит для подготовки к ЕГЭ.

Визуализация

  • Химические, физические, биологические процессы можно лучше понимать, если их не только представить, но и увидеть. Используя в своей работе приложения с анимацией, учитель сделает урок увлекательным и интересным. Например, Android-приложение «Физика в школе» содержит анимационные ролики, в которых объясняются основные физические законы: Ньютона, Архимеда, Паскаля, закон гравитации и многие другие. А для знакомства с космосом подойдёт приложение «Amazing Space Journey» с 3D-анимацией. Пока оно доступно лишь в англоязычной версии, но как прекрасная иллюстрация к рассказу учителя о Солнечной системе вполне подойдёт.

Личный выбор

Игорь Климовских, директор екатеринбургской школы №76, учитель физики и информатики:

  • — Я считаю, что без современных гаджетов школа превратится в тюрьму. Наша задача пробудить у детей интерес к школьным предметам, а сделать это возможно, только разговаривая с современными учениками на одном языке. Поэтому я использую в своих уроках такие приложения, как «Solar walks» («Солнечные прогулки»), «Star guide» («Звёздный справочник»). Через планшет при помощи беспроводных технологий мы проецируем все изображения на экран телевизора. Помогают в работе «Элементы» — это приложение с таблицей Менделеева и «айМолекула» — про гены, про то, откуда берутся мутации.
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