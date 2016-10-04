«Без гаджетов школа превратится в тюрьму»

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

Смартфон и планшет — помощники современного учителя. Сегодня существует немало всевозможных мобильных приложений, которые позволяют облегчить, ускорить, сделать работу учителя более структурированной, а его уроки интересными. В обзоре «ОГ» расскажем о некоторых из них.

Электронные журналы

Искать классный журнал по всей школе больше не нужно. Его запросто можно заменить на электронную версию, которая будет доступна всем учителям в любом кабинете. Специально для этого созданы такие приложения, как «Мобильный журнал» для устройств с операционной системой Android и «LMS Школа. Классный журнал» для iOS. Оба приложения работают при подключении к Интернету, то есть в режиме онлайн. Первое позволяет выставлять оценки, отмечать присутствующих на уроке, записывать и редактировать темы уроков, оставлять комментарии о работе учеников и подсчитывать их средний балл. У второго же чуть более расширенный функционал. С его помощью можно не только заполнять журнал, но и составлять личное расписание учителя, следить за актуальными школьными объявлениями, заходить в электронную библиотеку учебных материалов. Получается, что приложение позволяет подключиться к единой электронной системе, которая может быть установлена в конкретной школе.

Русский язык

Выбрать текст для диктанта по русскому языку можно при помощи приложения «Диктанты. Русский язык». Приложение содержит большое количество текстов, взятых из русской классики. Но ошибиться и провести диктант второклассникам со сложноподчинёнными предложениями невозможно — все тексты разбиты по классам: для начальной школы — одни, для старшей — другие, в соответствии с программой. Это же приложение могут использовать и ученики для повышения уровня грамотности и подготовки к диктанту. Похожее приложение — «Русский язык. Упражнения». Оно поможет преподавателю подготовить для учеников упражнения на самые разные орфографические правила, а школьникам — их закрепить. Этот вариант хорошо подходит для подготовки к ЕГЭ.

Визуализация

Химические, физические, биологические процессы можно лучше понимать, если их не только представить, но и увидеть. Используя в своей работе приложения с анимацией, учитель сделает урок увлекательным и интересным. Например, Android-приложение «Физика в школе» содержит анимационные ролики, в которых объясняются основные физические законы: Ньютона, Архимеда, Паскаля, закон гравитации и многие другие. А для знакомства с космосом подойдёт приложение «Amazing Space Journey» с 3D-анимацией. Пока оно доступно лишь в англоязычной версии, но как прекрасная иллюстрация к рассказу учителя о Солнечной системе вполне подойдёт.

Личный выбор

Игорь Климовских, директор екатеринбургской школы №76, учитель физики и информатики: