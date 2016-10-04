Шоу с лишением Мединского учёной степени не состоялось

Владимир Мединский сам попросил перенести заседание в связи со служебной командировкой в Казахстан. Фото: kremlin.ru

Заседание диссертационного совета УрФУ перенесли. Об этом попросил сам Владимир Мединский в телеграмме, отправленной в Екатеринбург утром 4 октября. Он пояснил, что не может присутствовать на заседании в связи с командировкой в Республику Казахстан.

Вопрос о лишении министра культуры РФ степени доктора исторических наук должен был рассматриваться 4 октября в Уральском федеральном университете. Учёным-историкам предстояло проанализировать диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». С заявлением о пересмотре диссертации в Минобр обратились трое учёных: доктора исторических наук — профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Вячеслав Козляков и профессор Российского государственного гуманитарного университета Константин Ерусалимский, а также представитель Флорентийского университета, эксперт сетевого сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий.

На своей странице в Фейсбуке Иван Бабицкий разместил текст заявления, из которого следует, что с точки зрения плагиата претензий к работе федерального чиновника нет («Диссернет», как известно, занимается выявлением плагиата). Заявители усомнились в научной ценности работы, которая, по их мнению, «и по содержанию, и по стилю приближается к пропагандистскому памфлету».

Обычно подобные вопросы рассматриваются в том же вузе, где происходила защита. Мединский защищался в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва). Но на данный момент там нет диссертационного совета, и Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования РФ выбрала для решения этого вопроса Уральский федеральный университет.

Присутствовать лично министр культуры не смог из-за командировки в Казахстан, где сейчас находится вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным. Но в Екатеринбург приехал представитель Мединского — юрист, президент фонда «Правовое государство» Владимир Тарло, поэтому заседание всё же могло состояться. Вопрос о том, проводить его или перенести, был вынесен на голосование, 13 из 19 членов диссовета проголосовали за то, чтобы собраться ещё раз и рассматривать вопрос в присутствии диссертанта. Кстати, и из заявителей приехал только один — Иван Бабицкий.

Председатель диссертационного совета по историческим наукам УрФУ Дмитрий Редин сообщил, что решение о том, на какую дату будет назначено следующее заседание, примут в течение двух месяцев.

— Нам не хотелось бы переносить это заседание, но, согласитесь, должность, которую занимает диссертант, приковывает внимание, и будет правильно, если Владимир Мединский сможет присутствовать и вступить в полемику с членами диссовета, — заявил Редин. — Я горд тем, что за последние шесть лет нам удалось сформировать некарманный совет. У нас очень квалифицированные специалисты, и я не берусь предсказывать, какое решение они примут.

Председатель диссертационного совета по историческим наукам УрФУ Дмитрий Редин (слева) не берётся предсказывать, какое решение по Мединскому примет диссовет. Фото: Павел Ворожцов

Представитель Владимира Мединского, юрист, президент фонда «Правовое государство» Владимир Тарло отметил, что сегодня в прессе, в Интернете поднята волна, дискредитирующая диссертанта:

— Разве так готовятся научные заседания? До тех пор, пока Мединский не стал министром, никого не интересовала его диссертация. Сегодня она стала объектом не научных исследований, а политической игры.

Представитель Владимира Мединского, юрист, президент фонда «Правовое государство» Владимир Тарло считает, что диссертация министра культуры РФ стала объектом не научных исследований, а политической игры. Фото: Павел Ворожцов

Похожую точку зрения высказал заведующий центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук Михаил Мягков.

— Заявители руководствовались не научными мотивами, а мотивами, связанными с должностью, которую занимает диссертант. На мой взгляд, их цель — политическая дискредитация Владимира Мединского, который занимает ярко выраженную государственническую позицию, — подчеркнул он. — Мне кажется, заявители думали: сегодня будет шоу. Но они глубоко просчитались.

— Если бы диссовет состоялся, мы не обсуждали бы взгляды Владимира Мединского и его деятельность на посту министра, речь бы шла исключительно о содержании научной работы, — сказал корреспонденту «ОГ» Дмитрий Редин.