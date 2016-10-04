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Кутепова,
Мария

Кризис ОСАГО ликвидируют с помощью Центробанка

4 октября 2016, 18:43
Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016 

Страховщики в массовом порядке закрывают свои офисы. За пределами Екатеринбурга заключить обязательный для каждого автовладельца договор ОСАГО становится сложнее. Участники рынка просят запустить на Среднем Урале антикризисную программу. Если Центробанк поддержит регион, отказов в ОСАГО не будет.

В регионе работают не менее 20 страховых компаний, однако они сокращают точки продаж и закрывают офисы в малых городах. По данным руководителя представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в УрФО Вячеслава Тарасова, в Свердловской области, показатель снижения охвата ОСАГО составляет 7,8 процента (по стране — 7,1 процента) — примерно на столько выросло число незастрахованных автомобилей на дорогах области.

В начале августа Центробанк РФ приостановил лицензию «Уралсиба» на ОСАГО, «Росгосстрах» оказался не готов взять эту работу на себя, поэтому во многих территориях оказалось невозможно получить полис ОСАГО. На это губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались власти Красноуфимского округа. Глава региона поручил кабмину найти способ решения проблемы. Единственным вариантом может стать подключение области к программе «Единый агент РСА». Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии, так решили на совещании, которое провела вчера и.о. вице-премьера — министра финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Присоединение к системе гарантирует гражданину, что страховая компания не сможет ему отказать. Страховщики уклоняются от заключения договоров, ссылаясь на отсутствие бланков, хотя, по данным РСА, дефицита полисов нет. Компании используют эту уловку, чтобы регулировать свои продажи и не наращивать убытки, поскольку выплаты растут очень быстро. Рост составил почти 40 процентов: в первом полугодии 2016 года выплачено 2,3 миллиарда рублей против 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.

Механизм «Единого агента» был разработан и запущен Центробанком России и Российским союзом автостраховщиков летом этого года. Сейчас в него интегрированы 14 регионов, которые страховщики называют «токсичными субъектами». Чтобы Свердловская область получила возможность начать работу по этой системе, региональные власти подготовят обращение в Центробанк РФ с просьбой перейти на особый режим. Как пояснил «ОГ» руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов, разработанная система позволяет быстро разворачивать услугу на базе уже созданных страховыми компаниями точек продаж.

— Любой обратившийся подаёт документы, они обрабатываются агентом и гражданин получает полис. Кто станет его страховщиком, определяется методом случайной выборки. Это может быть даже компания, которая не имеет офиса в регионе. Так услуга ОСАГО предоставляется всем, а клиенты распределяются между всеми участниками рынка ОСАГО, — отмечает эксперт.

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