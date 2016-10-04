От химического образования зависит судьба человечества

Педагоги предлагают больше времени уделять изучению химии в школах. Фото: Алёна Хазинурова

Опубликовано в №185 от 05.10.2016 под

На прошлой неделе в Екатеринбурге завершился Менделеевский съезд. Один из последних круглых столов съезда, посвящённый химическому образованию, собрал преподавателей вузов и школ. Педагоги сошлись в том, что переход на Болонскую систему в России был ошибочным, а часы на изучение химии в средних школах сократили напрасно.

Всё, что происходит на Менделеевском съезде, несомненно, связано с тем химическим образованием, которое получили его участники. Об этом говорил руководитель сессии Константин Боголицын, доктор химических наук, главный научный сотрудник лаборатории химии растительных биополимеров Института экологических проблем Севера УрО РАН. Важности химического образования для нужд человечества было посвящено выступление Натальи Тарасовой, члена-корреспондента РАН, доктора химических наук, президента Международного союза теоретической и прикладной химии:

— Если в начале прошлого века под образованием понималось обучение счёту, чтению и письму, то спустя столетие в это понятие мы вкладываем обеспечение реализации потребности человека в развитии. Образование для нас стало устойчивым развитием.

Наталья Тарасова пояснила, что основное отличие человека от других живых существ — его способ приспособления к условиям окружающей среды: «Мы отличаемся лишь тем, что обладаем разумом. Количество живых существ на Земле напрямую зависит от их размера — чем он меньше, тем выше степень приспособления и тем больше их количество. И если бы эти закономерности работали для людей, то сегодня в мире насчитывалось бы всего 100 тысяч человек. Однако нас 7,2 миллиарда — мы ушли из-под действия этого закона — вместе с теми животными, с кем живём и которыми питаемся. В отличие от всех остальных живых существ человек не приспосабливается к условиям окружающей среды, а изменяет её под свои потребности».

Резкое увеличение численности населения на планете произошло после изобретения антибиотиков и начала выпуска их в промышленных масштабах. Сегодня развитие человечества идёт по траектории коллапса, считает Тарасова. Мало кто думает о том, что произойдёт в мире через 40 лет: когда нужды человека не удовлетворены, человек вынужден думать только о себе и своей семье. А между тем мы должны уже сегодня решать проблемы, связанные с конечностью ресурсов и продуктовым обеспечением человечества. И эти задачи должны решать науки, в том числе наука химия.

На круглом столе прозвучали такие факты: сегодня бакалавров по химии в России выпускается вдвое меньше, чем в других развитых странах. В России на одного преподавателя приходятся 11 студентов, тогда как в странах Североатлантического альянса — 17 студентов.

Учителя химии предложили увеличить количество часов на изучение своего предмета, а начинать изучать химию уже в младшем звене. По их мнению, выпускники школ сегодня не понимают простейших химических законов.

Заслуженный учитель РФ, педагог екатеринбургской гимназии № 9 Сергей Москвин привёл пример:

— Как-то показывал опыты в школах уральской глубинки. Подношу палочку со смесью концентрированной серной кислоты и кристаллов перманганата калия к ватке, смоченной спиртом, она загорается, спрашиваю детей: «Что произошло?»

— Это магия, — кричит один из учеников!

Педагоги ратуют за увеличение часов по химии в школах, предлагают университетские формы образования для школьников. Так, при МГУ открылась гимназия, где химию преподают с 5-го класса, а Московский государственный технический университет им. Баумана, чтобы повысить качество знаний абитуриентов, ввёл нулевой курс по химии.