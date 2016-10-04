Фотопроект «Спасибо, Учитель!» стартовал в столице Урала

«Первоклассники», 1980 год. Фото: Валерий Христофоров

Опубликовано в №185 от 05.10.2016

В Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета открылась выставка фотографий, посвящённая учительской профессии.

Фотопроект «Спасибо, Учитель!» приурочен к празднованию Дня учителя. Большинство фотографий рассказывают о школьной жизни в советский и современный периоды. Здесь и счастливые первоклассники 1980-х, и линейка

1 сентября 2016 года, и школьная зарядка с Андреем Рожковым, артистом «Уральских пельменей». Часть работ посвящена истории Высшей инженерной школы Советского Союза. Они передают атмосферу 1960–1970-х, когда инженерная профессия была одной из самых романтичных и перспективных, к чему мы сейчас постепенно возвращаемся.

— Это логичный финал социальной акции, которая стартовала 10 дней назад в социальных сетях. На Фейсбуке, в Инстаграме или ВКонтакте все желающие выкладывают свои истории, фото или видео с хэштегом #спасибоучитель, — рассказала Юлия Селюкова, директор федеральной благотворительной программы «Лифт в будущее» фонда «Система», который и стал главным организатором всероссийской акции.

Интересно, что фотовыставка одновременно открылась сразу в нескольких городах.Помимо Екатеринбурга, ещё в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Уфе. В столице Урала её сможет посетить любой желающий в течение двух недель.

Екатерина Сибирцева, начальник управления образования Екатеринбурга, не только посетила фотовыставку, но и на своей странице в социальных сетях выразила благодарность многим учителям, которые её когда-то учили. Фото: Алексей Кунилов