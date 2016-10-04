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Четыре директора школ из Екатеринбурга вышли в финал федерального конкурса

4 октября 2016, 19:09

  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016

В этом году уральская столица стала лидером соревнования руководителей школ России. Успешно прошли два заочных этапа сразу четыре педагога-менеджера — столько же финалистов оказалось лишь у Красноярска. На очный этап конкурса через месяц поедут в Москву Любовь Безбородько (школа № 16), Светлана Трухина (гимназия № 37), Наталья Смирнова (школа № 102) и Татьяна Галимова (гимназия №104).

Для Среднего Урала это серьёзное достижение: за всю историю конкурса школьных директоров в этом году впервые в финал вышли сразу столько представителей региона. Отбор был нешуточный: заявку на участие подали три с половиной сотни руководителей. После первого отборочного тура из них выбрали 80, затем отсеяли ещё 50 человек. И среди самых достойных оказались четыре екатеринбургских директора, у каждого из которых — школы, непохожие на другие.

Школа-двухтысячник

— Признаюсь, я подавала заявку на участие в конкурсе и в прошлом году, — рассказала «ОГ» одна из финалисток Любовь Безбородько, директор школы №16, что расположена в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. — Но не смогла пройти отборочный этап. Я всё проанализировала и поняла, что надо было предъявлять не достижения и ресурсы школы, а свои собственные — как менеджера, руководителя — и в то же время педагога, а где-то и сантехника. Это справедливо: сегодня лучший директор — тот, кто способен реализовать в своей работе все эти компетенции сразу.

Педагогический стаж Любови Безбородько — 23 года. Она рассказывает, что в её семье учителей не было — лишь военные. В карточке финалистов конкурса обязательно следовало указать, сколько под началом директора работает людей и сколько учится детей. Карточка Безбородько поражает рекордным количеством учеников — их у неё 2 083. Больше только у директора из Москвы, но там это — образовательный центр, объединивший в себе сразу несколько образовательных учреждений — вместе с детскими садами. А вот школа №16 уральской столицы — новостройка, которой всего-то пять лет. И организовать всё по уму в ней намного сложнее — особенно когда уроки идут с восьми утра до восьми вечера.

— Последний звонок у нас звенит в 20.15, — признаётся Любовь Борисовна. — Но несмотря на такое плотное расписание и большое количество классов, дети в стенах школы получают разнообразное дополнительное образование — есть и спортивные секции, и творческие, и интеллектуальные кружки. У нас стабильно высокое количество медалистов — десятая часть выпускников школы. Они и ЕГЭ сдают хорошо — подтверждают свои отличные отметки. А ещё действует танцевальный коллектив, в котором занимаются 170 детей — юные танцоры приняли участие во всероссийском конкурсе, и в этом году принесли школе звание самой танцевальной школы России!

«Немецкая» гимназия

Дополнительным образованием может гордиться и гимназия №37 Екатеринбурга — и эта школа который год подряд попадает в рейтинг пятисот лучших школ России и десятку лучших из числа свердловских. Её директор Светлана Трухина — учитель немецкого языка — тоже готовится участвовать в финале конкурса в Москве. Языковой спецшколе нынче исполнилось 80 лет — именно её окончили известные уральцы: актёр Александр Демьяненко, кинорежиссёр Глеб Панфилов, композитор Вадим Биберган.

— После войны школа была мужской гимназией, и спустя десятилетия мы стараемся держать марку, — говорит Светлана Трухина. — У нас такая богатая история, что работа школьного музея — одно из направлений, которым гимназисты гордятся. А уровень знания немецкого языка выпускников-отличников ничем не отличается от знания языка его носителей и позволяет им поступать в вузы Германии.

Кстати

В прошлом году до финала дошли Лариса Кулькова из школы № 69 (теперь она возглавила гимназию № 9) и Ольга Михайлова из гимназии № 202 (ныне руководит новой школой № 23). В 2014 году финалистов из Екатеринбурга было трое. В 2013 — лишь одна, директор гимназии № 47 Елена Крюкова, зато она прошла и в суперфинал. В 2012 году Екатерина Сибирцева, ныне начальник Управления образования Екатеринбурга, а тогда директор гимназии № 9, заняла в этом соревновании второе место, а Оксана Загрудненко, директор школы из Тавды, прошла в финал.

Директор — как антикризисный менеджер

— Современные директора школ — это универсальные солдаты и лучшие антикризисные менеджеры страны, — считает директор гимназии № 104 Татьяна Галимова. — Мы должны уметь терпеливо выслушивать претензии и умело со всеми договариваться: с учителями, детьми, родителями, многочисленными контролирующими органами в лице Рособрнадзора, прокуратурой и даже ГИБДД!

Кому как не Татьяне Галимовой знать о компромиссах, — педагог трудится в профессии 30-й год, директором работает с 1993 года, четвёртый год руководит гимназией № 104.

Лучшая средняя школа

Почти столько же у руля школы № 102 Екатеринбурга — Наталья Смирнова.

— За это время школа из режима «вялого функционирования» перешла в режим развития, теперь мы работаем по программе «Школа инженерного мышления», — говорит Смирнова. — Каждый год побеждали в городских и областных конкурсах, в этом году школа стала 35-й в областном интегральном рейтинге и первой среди общеобразовательных школ города Екатеринбурга.

В Чкаловском районе эта школа считается лучшей среди многих — даром что не гимназия и не лицей. Обычная дворовая, но без текучки учительских кадров и с крепким образованием — за это её и ценят горожане.

Финал конкурса запланирован на 8–10 ноября, церемония награждения победителей — на 11 ноября. «Чувствую азарт, — признаётся Любовь Безбородько. — Хочется одержать победу в состязании, достойно представить высокий уровень школьного образования Свердловской области»

С праздником!

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В День учителя мы говорим слова искренней благодарности тем людям, которые открыли нам широкие горизонты возможностей, помогли найти и развить свои таланты. Профессия учителя всегда была ответственной и непростой, она требует не только знаний, стремления к новаторству, творчества, но и мудрости, терпения, доброты, высоких духовно-нравственных ориентиров.

В Свердловской области в системе образования работают свыше 65 тысяч педагогических работников, около 50 процентов из них — школьные учителя. Власти региона уделяют особое внимание повышению престижа профессии и качества жизни учителей. Мы полностью выполняем требования майских указов Президента России по повышению заработной платы педагогов. Она достигла и превысила уровень средней зарплаты по экономике в регионе.

В Свердловской области выплачивается единовременное пособие при устройстве на работу в муниципальные и областные школы. В минувшем году такие пособия получили 722 педагогических работника, что почти на 15 процентов больше, чем в 2014 году.

В регионе создана система поощрения педагогических кадров. Лучшим учителям вручаются премии из областного и федерального бюджетов. В этом году получили престижные премии 52 учителя.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! Благодарю вас за самоотверженный и добросовестный труд, весомый вклад в современные и будущие социально-экономические успехи Свердловской области и России. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благодарных и талантливых учеников!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

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