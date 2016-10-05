Новости недели – одним предложением
5 октября 2016, 16:46
- Опубликовано в №186 от 06.10.2016
Дело Захарченко
- В камере у полковника Захарченко под матрасом найдены ещё 3 миллиарда!
- Мама арестованного полковника пыталась пронести ему в тюрьму 1 миллиард рублей!
- Полковник Захарченко согласился пойти навстречу следствию с шагом в 1 миллион рублей!
Фото: Максим Смагин
Дела амурные
- Брэд Питт бросил Анджелину Джоли с 200 маленькими миллионами на руках!
- Половинка отхлебнула у мужа из четвертинки ровно половинку!
- Женщина расцарапала мужу фейсбук!
Фото: Алексей Кивокурцев
Международный инцидент
- Российский перехватчик опасно сблизился с американской перехватчицей!
Новости науки
- Учёный напечатал себе на 3D-принтере немного туалетной бумаги!
- В России вывели новый сорт озимого асфальта!
- Скипидарские учёные сумели зачать ребёнка на 3D-принтере!
- Учёные изобрели «умный» матрас, запоминающий до ста пятидесяти поз!
- Российские учёные вплотную приблизились к разгадке финала «Игры престолов»!
На свою «Беду»
- Скипидарский суд запретил лоукостеру «Беда» брать деньги за предполётный инструктаж пассажиров!
- Суд запретил «Беде» требовать сдачи в багаж упитанных негабаритных детей!
Фото: Алексей Кивокурцев
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