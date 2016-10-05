Новости недели – одним предложением

5 октября 2016, 16:46

  • Опубликовано в №186 от 06.10.2016 

Дело Захарченко

  • В камере у полковника Захарченко под матрасом найдены ещё 3 миллиарда!
  • Мама арестованного полковника пыталась пронести ему в тюрьму 1 миллиард рублей!
  • Полковник Захарченко согласился пойти навстречу следствию с шагом в 1 миллион рублей!

Фото: Максим Смагин

Дела амурные

  • Брэд Питт бросил Анджелину Джоли с 200 маленькими миллионами на руках!
  • Половинка отхлебнула у мужа из четвертинки ровно половинку!
  • Женщина расцарапала мужу фейсбук!

Фото: Алексей Кивокурцев

Международный инцидент

  • Российский перехватчик опасно сблизился с американской перехватчицей!

Новости науки

  • Учёный напечатал себе на 3D-принтере немного туалетной бумаги!
  • В России вывели новый сорт озимого асфальта!
  • Скипидарские учёные сумели зачать ребёнка на 3D-принтере!
  • Учёные изобрели «умный» матрас, запоминающий до ста пятидесяти поз!
  • Российские учёные вплотную приблизились к разгадке финала «Игры престолов»!

На свою «Беду»

  • Скипидарский суд запретил лоукостеру «Беда» брать деньги за предполётный инструктаж пассажиров!
  • Суд запретил «Беде» требовать сдачи в багаж упитанных негабаритных детей!

Фото: Алексей Кивокурцев

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