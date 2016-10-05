Больница высоких технологий

Стационар Дорожной больницы на ул. Байдукова, 63 в Екатеринбурге. Фото: Никита Песоцкий

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

В этой больнице привыкли к особой ответственности: ведь от качества проведённого лечения зависит не только здоровье самих пациентов, но и безопасность сотен людей – пассажиров железнодорожного транспорта. Поэтому здесь используют самые новые технологии, а к эффективности оздоровительных методик предъявляют жёсткие требования.

В этом году Дорожной больнице на станции Свердловск–Пассажирский ОАО «РЖД» исполняется 115 лет. Об уникальных возможностях медучреждения, за которым прочно закрепился образ высокотехнологичной клиники, «ОГ» рассказал главный врач Сергей Корелин.

– Сергей Викторович, в этом году Дорожной больнице исполняется 115 лет. Расскажите, что представляет собой клиника сегодня?

– Действительно, наша больница имеет более чем вековую историю. Когда-то это был стационар на 29 коек в густом сосновом лесу, вблизи станции Екатеринбург. В крошечной больнице поправляли здоровье работники железной дороги. Первый пациент поступил сюда на лечение 25 декабря 1901 года. С тех пор вместе с нашими пациентами мы отвечаем за безопасность движения поездов: ведь от самочувствия машинистов и диспетчеров во многом зависит, смогут ли они в нужный момент принять правильное решение.

Конечно, это предопределило особое отношение к оснащению клиники и уровню подготовки персонала. Уже в 50-60-е годы прошлого столетия наряду с учреждениями скорой помощи Дорожная больница выступала флагманом уральской медицины. Сегодня по целому ряду применяемых технологий мы стоим в ряду новаторских медучреждений Свердловской области.

В 1993 году именно в нашем урологическом отделении впервые в Екатеринбурге пациенту с заболеванием простаты была выполнена трансуретральная резекция предстательной железы. В марте 2011 года в отделении челюстно-лицевой хирургии была проведена уникальная трансплантация недостающей половины нижней челюсти с восстановлением височно-нижнечелюстного сустава. А в ноябре 2013 года проведена первая в России сложнейшая реконструктивная операция на нижней челюсти с использованием виртуального 3D-планирования её основных этапов.

Сегодня Дорожная больница на станции Свердловск—Пассажирский — современный медицинский комплекс, включающий в себя три поликлиники, многопрофильный стационар и Центр восстановительной медицины и реабилитации. Его площадки расположены не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле. Это одно из ведущих негосударственных учреждений здравоохранения со всеми видами амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и стационарной медицинской помощи. Мы оказываем полный спектр услуг, включая реабилитацию пациентов в специализированном центре.

— В арсенале Дорожной больницы есть ультрасовременное оборудование, часть которого представлена только в вашей клинике. Что вы можете сказать о технологиях и методиках, которые уникальны для Екатеринбурга?

— За последние пять лет практически во всех наших зданиях проведена реконструкция и установлено самое современное медицинское оборудование, открыты новые отделения. У нас трудятся более двадцати кандидатов и докторов наук, из 170 врачей больше половины имеют высшую категорию.

Ежегодно мы делаем несколько тысяч операций, из них свыше 300 с применением высокотехнологичных методов лечения. Эти операции часто спасают жизнь или существенно улучшают её качество. Например, наши специалисты делают уникальные операции для исправления посттравматических деформаций лица (после ДТП) или врождённых патологий. На такие операции к нам приезжают пациенты со всей России.

В диагностической службе у нас есть 64-срезовый спиральный компьютерный томограф. Аппаратура позволяет проводить качественную диагностику, с её помощью обследуются все органы, системы и сосуды – вплоть до сердца.

Но главной нашей гордостью является блок эндоскопической хирургии. Здесь выполняются уникальные операции урологического и хирургического характера. В диагностике используется аппарат эндоузи, который совмещает фиброгастроскоп и ультразвуковой аппарат. К слову, в США с 2015 года эндоузи включено в стандарт обследования при заболеваниях желудка и поджелудочной железы. В Екатеринбурге таких аппаратов пока всего два.

Для дистанционного дробления камней в почках мы используем новейшее оборудование – литотриптор, гольмиевый лазер (тоже уникальный для нашего города аппарат). Он позволяет бесконтактно выполнять операции на мочеполовой системе, дробить камни любой плотности в пыль.

В блоке эндоскопической хирургии проводят уникальные операции. Фото: Никита Песоцкий

— Расскажите подробнее, от каких заболеваний вы избавляете пациентов с помощью этого уникального оборудования?

— Как я уже говорил, это два направления: урология (избавление от камней в почках) и лечение заболеваний, связанных с нарушением оттока желчи (из-за камней в желчных протоках или поджелудочной железе). Все операции проводятся эндоскопически, без разрезов.

В урологии самое частое заболевание – это мочекаменная болезнь, в Свердловской области таких пациентов порядка 135 тысяч. Наши возможности позволяют дробить камни любой локализации: дистанционно (то есть через кожу) или контактно с помощью гольмиевого лазера.

Количество пациентов с нарушениями оттока желчи тоже очень велико. В нашу рентген-операционную они попадают с различными формами неинфекционной желтухи. Причины могут быть разными: сужение желчных путей, сдавление, камни… Эндохирург проводит эндоскоп в желчные пути, после чего камень убирается специальным инструментом или дробится лазером.

Другой пример. У пациента в какой-то больнице удалили желчный пузырь с камнями, но облегчения это не принесло, потому что остались камни во внутрипечёночных протоках. Больной поступает к нам. Ему через кожу пунктируют желчные протоки и убирают камни. Если причиной нарушения оттока желчи стало сдавление протоков извне, то устанавливается стент – металлическая конструкция, которая препятствует сужению. Следует сказать, что такие пациенты к моменту обращения в Дорожную больницу, как правило, уже очень устали от своей болезни. Иногда они страдают не только от болей, но и от ограничений, с которыми приходится сталкиваться – например, кому-то установили трубку, по которой желчь отводится наружу. Представляете качество жизни? Поэтому, когда нам удаётся таким больным помочь, они это очень ценят.

Очень серьёзная ситуация у пациентов с онкологическими заболеваниями поджелудочной железы. Как правило, такой рак осложняется желтухой, и погибают люди не от опухолевого роста, а от нарушения оттока желчи. В Дорожной больнице больным с данной патологией устанавливают саморасширяющийся стент. После чего пациент может проходить курс терапии либо готовиться к радикальной операции по основному заболеванию. Её, кстати, при необходимости выполнят в нашем отделении плановой хирургии.

Другое направление – это дистанционное дробление камней в желчных протоках и протоках поджелудочной железы с помощью дистанционного литотриптора (который используется при дроблении камней в мочевых путях). Это уникальная для Екатеринбурга методика. Она не применяется больше ни в одной больнице города.

– Давайте поговорим о стационарной медпомощи, которую предлагает больница…

– У нас многопрофильный стационар, что замечательно для пациентов. Есть отделения хирургического профиля (абдоминальной, челюстно-лицевой и сосудистой хирургии, хирургических инфекций и колопроктологии, урологии и гинекологии) и терапевтического профиля (кардиологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, отделение для vip-пациентов, реанимационно-анестезиологическое). Больница имеет лицензию на оказание высокотехнологичной помощи по гинекологии, урологии, колопроктологии, онкологии, абдоминальной и челюстно-лицевой хирургии.

Не секрет, что большинство пациентов стремится сократить своё пребывание на больничном. В отделениях хирургического профиля примерно 95% операций выполняются с помощью введения в брюшную полость оптики и инструментов, когда вместо разрезов делаются проколы. Малоинвазивная хирургия позволяет людям быстрее реабилитироваться после операции, восстановиться и выйти на работу.

– Раньше Дорожная больница обслуживала только работников Свердловской магистрали. Кто может стать пациентом медучреждения сегодня, и какие аргументы могут стать для них решающими?

– Мы открыты для каждого пациента – как из Екатеринбурга, так и из других городов России. Больница оказывает помощь по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования, а также по договорам с предприятиями и частными лицами. Чтобы попасть на консультацию или получить направление в стационар, необходимо лишь сделать звонок в регистратуру. В сложных случаях можно обратиться к заведующему отделением – профессора и доценты тоже ведут приём, телефоны есть на сайте.

Я уверен, что Дорожная больница – это сочетание качества, доступности и комфорта при лечении. Что немаловажно, мы предлагаем полный цикл медицинского обслуживания: поликлиника, амбулаторный приём, стационар по различным профилям, а также восстановление и реабилитация.

Работая с машинистами и представителями других подверженных стрессу железнодорожных профессий, мы видим результат экстремального воздействия на человеческий организм. Анализируя динамику, оценивая изменения на фоне проведённого восстановительного лечения, мы понимаем, на чём важно делать акценты при лечении. Весь наш опыт, наработанные методики и современные технологии доступны теперь для любого человека.