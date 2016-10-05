Екатеринбург готовят к катастрофе. На всякий случай…

Дезактивация техники проводится в специальных костюмах химзащиты — общевойсковых и облегчённых Л-1. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

Вчера в 11.30 во всех муниципальных образованиях области разом взвыли все 1 440 электросирен. Слава богу, ничего страшного не произошло: уже второй день в регионе идут ежегодные плановые учения подразделений гражданской обороны МЧС России.

Но никто не бегает по улицам в противогазах и не уносит якобы пострадавших в убежища, как Остапа Бендера, учения носят характер командно-штабных. Чтоб вы знали, граждане: у каждой администрации района есть запасные пункты управления на всякий чрезвычайный случай, необязательно это может быть война, у нас случаются и техногенные катастрофы, и наводнения, и большие пожары, да мало ли ещё какие могут случиться напасти. В первый день учений нам показали такое бомбоубежище, приспособленное под пункт управления районом, в данном случае Ленинским.

— Всего в Екатеринбурге 997 бомбоубежищ, — рассказал корреспонденту «ОГ» заместитель начальника Главного управления МЧС по Свердловской области полковник Иван Павленко. — Семь из них, по числу районов, оборудованы для управления в чрезвычайной ситуации. У мэрии свой запасной пункт управления. В этой команде 74 специалиста, но всего убежище может принять 900 человек. Здесь есть запас воды, медпункт, средства связи, Интернет, дизельный электрогенератор, система фильтрования поступающего снаружи воздуха, то есть всё необходимое для действий властей в экстремальной ситуации…

Ольга Подгорнова вообще-то врач ГКБ № 6, а по штатному расписанию она отвечает за снабжение медикаментами этого бомбоубежища на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Татьяна Виноградова трудится начальником отдела потребительского рынка администрации Ленинского района, а здесь отвечает за снабжение продовольствием, если ЧС выйдет за рамки трёх дней. Есть и командир боевого расчёта — начальник отдела гражданской защиты населения той же администрации Фёдор Самодуров.

Такие учения проводятся уже пять лет, и начинают их обычно 4 октября — в День гражданской обороны МЧС России. Обычно в шесть часов утра поступает сигнал всем членам боевого расчёта, тревожный чемоданчик в руки и — вперёд, на свой пост. Идёт проверка техники, каналов связи, отрабатывается алгоритм действий на самые разные вводные. И так четыре дня.

Ещё одна особенность нынешних учений — МЧС объявило их всероссийской тренировкой, в которой принимают участие около 40 миллионов человек и 50 тысяч единиц техники. Сценарии везде разные. В Москве, например, устраняли последствия схода с рельсов железнодорожного состава с опасным химическим веществом, в Хабаровске — падение самолёта на цех предприятия, а в Волгограде — разлив нефти.

У нас в Екатеринбурге проводили обеззараживание техники от возможного радиоактивного, химического или биологического заражения. Нам это показали на примере простого пассажирского автобуса. Вначале бойцы в специальных костюмах проверяют обычным армейским дозиметром уровень радиации, затем отмывают автобус от пыли — в ней больше всего всякой заразы — простыми щётками и мыльно-щелочным раствором. Затем пропускают через обычную автомойку. Контрольный замер, и если что-то осталось, заход на второй круг.

Где-то с 1960 года предназначение гражданской обороны руководство страны видело в защите населения от оружия массового поражения. И тогда (вспомним Карибский кризис) опасность обмена атомными ударами действительно была очень велика. С 90-х годов подразделения гражданской обороны стали готовить и к ликвидации различных техногенных катастроф.

Важны, конечно, оба направления, но вот в чём слабое звено: я не знаю, к какому бомбоубежищу я и моя семья приписаны. В случае чего — куда бежать, куда податься? При социализме, помнится, существовали указатели, а бомбоубежища, как правило, были практически на каждом предприятии, их содержали в чистоте, порядке и постоянной боеготовности. Но то были государственные предприятия, а сейчас они почти все частные, управляющие компании тоже на вольных хлебах, и вопрос о том, как обстоит ситуация во всех 997 бомбоубежищах в Екатеринбурге, как-то остался за кадром. Единственное, что сказали офицеры МЧС, так это то, что обращаться надо в свои ЖЭУ и УК, они скажут, куда идти прятаться. От чего? А кто знает… Ситуация вокруг России напряжённая. Между прочим, и Обама, и Меркель в своих недавних выступлениях призывали граждан своих стран быть готовыми ко всему. А если вспомнить, что недавно Минкомсвязи, Минфин, Минпромторг, Росрезерв и Банк России приняли участие во внезапной проверке Российской армии — они работали в режиме «военного времени», тестируя умение чиновников и готовность ведомств к деятельности «в случае войны», то становится немножко тревожно…