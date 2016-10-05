Законопроект о садоводах забраковали

На дачном участке можно построить и частный дом для постоянного проживания – через разрешение. Но где гарантия, что там не возникнет многоквартирник? Люди покупают такие квартиры, а жить в них нельзя, и дом сносят по решению суда. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №185 от 06.10.2016

В Общественной палате области состоялось обсуждение проекта федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Он касается правового положения некоммерческих организаций для садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Авторы предлагают отказаться от таких форм, как садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое или дачное партнёрство, а также от понятия «некоммерческое объединение граждан», и свести всё либо к огородническому, либо садоводческому некоммерческому товариществу.

В законопроекте попытались систематизировать виды недвижимости, которые можно построить на участке. Так, предлагается ввести понятие «садовый дом», для которого не нужно разрешение на строительство, такой дом предназначается для отдыха и временного пребывания. Можно построить и жилой дом для постоянного проживания, уже через разрешение. Но где гарантия, что там не возникнет многоквартирный дом, как это случилось у нескольких застройщиков в Екатеринбурге? Люди покупали такие квартиры, а жить в них, оказывается, нельзя, дома сносили по решению суда. И в нынешнем проекте этот момент не прописан.

С недавних пор в коллективных садах можно регистрироваться. Значит, человек имеет право на вызов скорой помощи, доставку почты, прокладку дороги. А кто это будет обеспечивать? В законе – фигура умолчания.

– Законопроект ухудшает положение садоводов и ограничивает их в правах. Нужно чётко прописать обязательства государства и муниципалитетов в создании инфраструктуры для садоводов, и только потом рассматривать вопросы внутренней самоорганизации, – считает советник ректора Уральского аграрного университета Давид Кричкер.

Мнение экспертов отправлено в профильную комиссию Общественной палаты РФ.