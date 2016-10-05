А у нас водопровод. Вот!

Типичный гидроаккумулятор с двумя фильтрами. Фото: kolodec.guru

Опубликовано в №185 от 06.10.2016

Будем считать, что скважина у нас есть, она в коробе, утеплена и вполне может функционировать зимой. Дело за водопроводом!

Чтобы провести его в дом, нужна глубокая траншея, в 1,8–2 метра – такова у нас на Урале глубина промерзания грунта. Можно использовать трубу из металлопластика. Она подороже пластмассовой, но зато можно повторить все изгибы. Мне строители посоветовали из тех же соображений проложить металлическую гофрированную трубу.

Начали рыть, и первая засада: участок метров в семь длиной после заглубления примерно по пояс – оказался скалой. Ну не взрывать же, в самом деле… Пришлось положить трубу прямо в эту неглубокую ямку и думать, как защитить водопровод от замерзания. Решение было найдено типично инженерное. Предполагалось, что трубу будет сопровождать так называемый «тёплый кабель» – втыкаешь его в розетку, и он потихоньку греет трубу. Строители предложили всё это положить в обычные пластмассовые канализационные трубы диаметром 100 миллиметров, чтобы тепло не уходило в грунт. И вот тут была совершена ошибка, от которой хотелось бы предостеречь других. Почему бы не проложить в большую трубу ещё и резервную водопроводную – на случай, если случится замерзание? Потому что один раз водопровод всё-таки замёрз, но тут сам дурак: не заткнул вовремя на зиму вентиляционное отверстие в фундаменте, а оно было как раз рядом со вводом трубы в дом. Перекинул бы на резервную линию, и не пришлось бы, как раньше, бегать с вёдрами.

Ввод в дом тоже оказался делом непростым. А всё потому, что при заливке фундамента не подумали о месте входа водопровода и выхода канализации. Пришлось вести подкоп под фундамент (есть и второй вариант – просверлить фундамент).

Следующий этап – установка гидроаккумулятора с фильтром и реле включения насоса. Он нужен, чтобы избежать скачков давления в системе. С виду это простой бочонок на ножках литров на 50. Насос качает воду в него, при давлении в две-три атмосферы реле его отключает, при падении давления опять включает. В систему вода поступает через гидроаккумулятор и через фильтр со сменным картриджем. У кого вода с примесями, те ставят даже два-три фильтра: сначала грубой очистки, потом обычные.

Горячую воду можно получать от обычного электрического водонагревателя, или от котла, если он двухконтурный, но тогда придётся тянуть ещё одну трубу… Водонагреватели же продаются двух типов: проточные и накопительные. Если вам горячая вода нужна только для мытья посуды, можно обойтись и небольшим проточным, а если душ имеется, то лучше обзавестись накопительным литров на 30–50.