Дачный клозет

Деревянные будки, источающие совсем не ароматные запахи, уходят в прошлое – современные дачники хотят проводить время за городом с максимальным комфортом. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №185 от 06.10.2016

Как бы ни замалчивалась «туалетная тема», а близка она каждому. И садоводы нередко строительство на участке начинают именно с этого объекта. Соорудить туалет, чтобы не было запаха, загрязнения окружающей среды, не так-то просто, как кажется на первый взгляд.

Для начала садоводу необходимо решить, как часто и сколько человек будет пользоваться туалетом – от этого зависят тип и конструкция сооружения. Кому-то, например, хватает 10–20-литровой ёмкости, которую периодически приходится выносить.

– Я присыпаю содержимое древесным опилом – он поглощает лишнюю жидкость, запах, к тому же в наземной деревянной части туалета есть естественная вентиляция. И один-два раза в неделю выношу в компостную яму, – говорит садовод из Екатеринбурга Виктор Боярских.

Туалеты, обустроенные по такому принципу, называются пудр-клозеты, вместо опила можно использовать торф. Бактерии, которые в нём содержатся, помогают разлагаться отходам.

– Мы советуем нашим садоводам именно такой вариант, когда всё выносится в компостную яму – в итоге получается ценное удобрение, и покупать по весне навоз не­обязательно. А чтобы всё быстрее перерабатывалось, можно приобретать специальные препараты для компостных ям, – рассказывает председатель садово-потребительского кооператива «Луч» в Екатеринбурге Надежда Шурмелёва.

Но, по её словам, такой вариант популярен у садоводов в возрасте, молодёжь всё-таки чаще пользуется биотуалетами. Их надо реже очищать – примерно один-два раза в месяц. Но, в отличие от предыдущего практически бесплатного варианта, биотуалет придётся покупать в магазине. Его стоимость начинается от 3,5 тысячи рублей. Также дополнительно нужно будет потратиться и на специальные средства – биологический или химический наполнитель (зависит от типа биотуалета).

Однако, если семья большая и всё лето живёт на даче, то предыдущие варианты могут быть не очень удобны. Тогда не обойтись без полутора-двухметровой выгребной ямы. Она может быть полностью герметичная или с так называемым фильтрующим дном.

– Я этим летом сделал выгребную яму глубиной полтора метра. Почва глиняная, поэтому к стенкам враспор поставил шифер оставшейся от ремонта крыши, не стал делать более серьёзное укрепление. А дно – глина с песочком – то есть жидкость будет фильтроваться естественным образом. Участок немного неровный – дом на горе, а туалет расположил под горой, поэтому ни нам, ни соседям никакое загрязнение не угрожает, – рассказал Александр Рябцев, садовод из Екатеринбурга.

Конечно, если на даче вы живёте постоянно (и помимо туалета пользуетесь душем и стиральной машинкой) или обустраиваете тёплую уборную в частном доме, выгребная яма должна быть значительно глубже.

– Пришлось выкопать яму глубиной примерно два с половиной метра, объём – около четырёх кубометров, – рассказывает хозяин частного дома в Реже Сергей Осипов. – Копать выгребную яму для своего дома меньших размеров просто нет смысла – придётся слишком часто откачивать отходы. В унитаз мы добавляем «живые бактерии», так яма заполняется медленнее.

Если почва оказывается слишком сыпучей, стены выгребной ямы нужно укреплять – их выкладывают кирпичом или ставят друг на друга бетонные кольца. Последний вариант быстрее, но без специальной техники не обойтись. Дно конструкции обычно засыпают крупным щебнем, создавая тем самым фильтрующий слой. Сверху же можно забетонировать, оставив лишь два отверстия – для унитаза и вентиляционной трубы. Как замечают многие садоводы, туалет с выгребной ямой, сделанной с фильтрацией и вентиляцией, совершенно не беспокоит неприятным запахом. Однако такой вариант выгребной ямы возможен лишь в том случае, если грунтовые воды залегают глубоко – от трёх метров, и вблизи у вас нет скважины с питьевой водой. Иначе приходится делать герметичную выгребную яму: например, и дно, и стены заливать бетоном. Иногда в яму устанавливают металлические цистерны или пластиковые ёмкости. Но раз в два-три года садоводам приходится вызывать ассенизационную машину для откачки содержимого, заплатив за это не менее трёх тысяч рублей.

При строительстве туалета с выгребной ямой стоит заранее изучить санитарные нормы и правила, которые легко найти в Интернете и в книжных магазинах. Согласно этим правилам, туалет с выгребной ямой должен быть на расстоянии не менее 25 метров от водоёмов, ручьёв, скважин и не менее 10 метров от жилых построек. Но возможно ли это учесть на наших, зачастую маленьких, участках?