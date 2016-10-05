13 свердловских учителей стали Почётными работниками общего образования РФ

5 октября 2016, 18:01
Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №186 от 06.10.2016 

Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов региона с их профессиональным праздником.

— Этот праздник можно назвать одним из главных в нашей стране. От работы простого учителя зависит будущее нашего города, региона и страны, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — За последние пять лет мы полностью решили проблему дошкольного образования, сейчас у нас нет очередей в детские сады. Теперь нам предстоит перевести все школы на односменную работу. От того, насколько вы будете чувствовать себя комфортно, ощущать себя нужными и востребованными, зависит качество образования.

В этот день 13 свердловских учителей были удостоены звания «Почётный работник общего образования Российской Федерации». На фото — Евгений Куйвашев вручает документы, подтверждающие новый статус, Наталии Михайловне Сытченко, учителю начальных классов МАОУ лицей №135 города Екатеринбурга. Ещё ряд педагогов получил почётные грамоты губернатора Свердловской области за большой личный вклад в развитие системы образования в регионе

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