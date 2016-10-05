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Вода из недр земных

5 октября 2016, 18:18
Чтобы живительная влага не заканчивалась в самый неподходящий момент, опытные садоводы бурят на участке скважины. Фото: Алексей Кунилов

Чтобы живительная влага не заканчивалась в самый неподходящий момент, опытные садоводы бурят на участке скважины. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №185 от 06.10.2016

Урожай собран, на участке пора наводить порядок и готовиться к следующему садовому сезону. Это лето на Среднем Урале выдалось уж очень засушливым, и многим садоводам не хватало воды для полива. Нынче не экономили живительную влагу лишь те, у кого была собственная скважина. Как её правильно установить и почему зима – лучшее время для этого?

Лучшее время для бурения

Скважины садоводы и владельцы загородного жилья обычно начинают делать в тёплое время года. Хотя специалисты придерживаются другого мнения:

– Если сделаете скважину зимой, то вода у вас будет круглый год, – советует Иван Исаков, руководитель предприятия «Ковчег-инвест», специализирующегося на бурении скважин. – В морозные месяцы самый низкий уровень грунтовых вод, и нет их подпитки атмосферными осадками. Тот подземный уровень, на котором появится вода, будет оптимальным для вашего участка.

– Вот к колодцам относятся более щепетильно, – рассказывает Владимир Кустов, директор «Буровой универсальной компании». – Традиционно в народе копали их весной, пока земля ещё не оттаяла. Считалось, что только в весенних колодцах вода бывает чистой – так поступают и сейчас, не нарушая старых правил.

– Всё-таки легче и удобнее заниматься скважиной летом, – добавляет инженер-геолог, мастер бурильной установки предприятия «Регион-96. Бурение» Андрей Баздырев. – Сухо, легко проходимы дороги в садовые товарищества. Но практично и целесообразно перенести бурение на осень-весну, когда урожая нет, земля мёрзлая, и глубоких колей на участке не остаётся.

Выбираем бурильщиков

Специалисты сходятся на том, что заказчики все как один предпочитают дешевизну. Многие полагают – скважины все одинаковые: пробурил, заплатил – и забыл. Да не пришлось бы платить дважды! Как мне. По неопытности, лет 10 назад, мы, начинающие садоводы, заказали скважину, подписали договор – два дня работали бурильщики, вода вроде бы пошла. Да только попользоваться ею мы смогли лишь пару месяцев, до конца сезона. А следующим летом пришлось бурить новую…

– Скорее всего, у вас стояла лишь пластиковая труба, – объясняет Иван Исаков. – Грунт подмёрз, потом растаял, произошло его движение – и пластик этого не выдержал. Мягкие породы, подверженные сезонному движению, надо перекрывать металлической трубой. Внутрь неё ставить пластиковую. Металл будет защищать пластик от сжимания, он останется цел, и скважина сможет действовать долгие годы.

Так что, когда бурильщики ради дешевизны работают лишь с одним видом трубы, это должно настораживать.

– Во-первых, нельзя полагаться на слова и обещания, надо заключать договор с бурильщиками, – полагает Андрей Баздырев. – Второе – надо требовать паспорт на скважину, и не стоит думать, что это лишняя бюрократия: вы же собираетесь ею пользоваться не один год! В паспорте должны быть прописаны все параметры бурения, вплоть до того, на какую глубину специалисты рекомендуют опускать насос. Лично я описываю даже пройденные породы: что на какой глубине залегало. Это потребуется, если скважину в будущем придётся углублять. И третье – должна быть выдана гарантия. В среднем, это пять лет.

Главное – не стоит при выборе подрядчика ориентироваться лишь на цены. Не надо думать, что если работы дорогие – значит, всё будет качественнее, чем у других, и наоборот. В Екатеринбурге и области бурильщики работают сейчас примерно по одной цене. Уж лучше читать отзывы в Интернете: сегодня их много, и они дают довольно правдивую картину.

Нынешний дачник не готов ходить за водой с вёдрами и коромыслом - при первой же возможности все стараются пробурить скважину или хотя бы организовать колодец у себя на участке. Фото: Алексей Кунилов

Где ставить скважину?

Каких только мифов не бытует среди садоводов: будто бы существуют специальные места на участках, где воду не добыть, как ни старайся. Или что если не угадать с местом, придётся выложить за бурение огромные деньжищи, а если выбрать его правильно, то экономия будет в два, а то и в три раза…

– Мы бурим, где удобно хозяину, – признаётся Владимир Кустов. – Обычно выбирается место рядом с домом, чтобы удобнее было пользоваться водой. Бурильщики ориентируются на опыт соседей, если они скважину уже поставили. Всё удачно – стараются выбрать место поблизости, а если нет, то на другом участке.

Когда уже стоит или планируется построить жилой дом, то скважину бурят примерно в двух-трёх метрах от него. Если желают пользоваться водой круглогодично – она должна находиться в тепле.

– Встречаются и сложные места, где уже пробовали сделать скважину, но она вскоре обвалилась либо попытка оказалась неудачной. Тогда приходится звать на помощь специалистов по геофизике, – рассказывает Андрей Баздырев. – Геофизики проводят изыскательские работы, исследуют грунты на участке и выносят свой вердикт: на какой глубине залегает вода и в каком месте лучше её добывать. Однако моя бурильная практика показала, что и геофизики ошибаются. Я верю только своим глазам, когда вижу, что пошла нормальная вода без камней. Вот в саду «Ветеран» в Чкаловском районе Екатеринбурга они установили, что вода залегает на глубине 30 метров. А скважину пришлось бурить до 119 метров – вода-то на 30 метрах была, да не та. Эти водоносные горизонты проходили по слабой породе, и их пришлось перекрывать трубой, иначе скважину бы засыпало песком и камнями. Слабая порода размывается, рушится. На ней нельзя останавливаться, надо бурить дальше, иначе труд и деньги будут выброшены на ветер.

 

Бурение скважин в Екатеринбурге. Фото: Лариса Хайдаршина

Что происходит с водой?

В последние годы всё чаще идут разговоры, что вода поблизости от Екатеринбурга «ушла». Скважины бурят всё глубже – если лет 15 назад хватало глубины в 20, а то и в 15 метров, то теперь такие параметры – фантастика. Бурильщики останавливают работы обычно на глубине 40–60 метров. Почему?

– Произошло осушение водоносных пластов, – поясняет инженер Андрей Баздырев. Он занимается скважинами более 30 лет – осушал ещё трассы метрополитена в Екатеринбурге – и может сравнить то, где вода под землёй протекала прежде и где её находят сейчас. – Нельзя сказать, чтобы воды стало меньше, – нет, это не так. Просто её всё чаще выкачивают из территории поблизости от города. Скважин сейчас много, они есть чуть ли не у каждого садовода и владельца усадьбы. Вот и приходится выезжать на углубление старых скважин, которые пробурили когда-то метров на 20: надо добавлять ещё столько же.

Глубокие скважины более 100 метров бурят на сложных породах с глиной. Здесь приходится работать с промывкой установленных труб водой. Это территории Уралмаша, Шувакиша, у Балтыма. Более благоприятные для бурения места расположены по Чусовскому тракту, в стороне Берёзовского и Новоберёзовского посёлка (только не на самой родине уральского золота, где масса засыпанных шахт), по Каменскому тракту, поблизости от Среднеуральска. Особенно хороши скальные грунты – они не двигаются, и скважины в них работают подолгу.

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«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

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