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Три свердловские епархии объединились

6 октября 2016, 00:00
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл в сан митрополита архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 8 октября 2011 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Фото: patriarchia.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл в сан митрополита архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 8 октября 2011 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Фото: patriarchia.ru

  • Опубликовано в №186 от 06.10.2016 

Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.

В 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал реформу епархиального устройства РПЦ: происходило разукрупнение епархий.

Вследствие этого на территории одного региона, как правило, появлялось несколько самостоятельных местных церквей со своими архиереями. В Свердловской области образовалось три епархии — Екатеринбургская и Верхотурская, а также Каменская и Нижнетагильская. Встал вопрос — как они будут строить отношения друг с другом и с остальным, светским миром? Объединяющим звеном и стали митрополии, в которые объединялись епархии внутри одного региона. Если сравнивать с системой светской власти, то епархии — это управленческие округа, а митрополия — это вся область.

Так в стране установилась трёхступенчатая структура организации церковного управления: патриархат — митрополия — епархия.

Митрополит, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это «старший собрат — старший епископ в митрополии». Перед ним стоят две ключевые задачи: помогать младшим епископам и взаимодействовать со светской властью региона.

Екатеринбургским митрополитом был назначен Кирилл (Наконечный), который незадолго до этого возглавил Екатеринбургскую и Верхотурскую епархию.

Кстати

Интервью с владыкой Кириллом о современной жизни Екатеринбургской митрополии читайте в номере «ОГ» за 19 августа 2016 года.

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