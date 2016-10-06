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Три свердловские епархии объединились
6 октября 2016, 00:00
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл в сан митрополита архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 8 октября 2011 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Фото: patriarchia.ru
- Опубликовано в №186 от 06.10.2016
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.
В 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал реформу епархиального устройства РПЦ: происходило разукрупнение епархий.
Вследствие этого на территории одного региона, как правило, появлялось несколько самостоятельных местных церквей со своими архиереями. В Свердловской области образовалось три епархии — Екатеринбургская и Верхотурская, а также Каменская и Нижнетагильская. Встал вопрос — как они будут строить отношения друг с другом и с остальным, светским миром? Объединяющим звеном и стали митрополии, в которые объединялись епархии внутри одного региона. Если сравнивать с системой светской власти, то епархии — это управленческие округа, а митрополия — это вся область.
Так в стране установилась трёхступенчатая структура организации церковного управления: патриархат — митрополия — епархия.
Митрополит, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это «старший собрат — старший епископ в митрополии». Перед ним стоят две ключевые задачи: помогать младшим епископам и взаимодействовать со светской властью региона.
Екатеринбургским митрополитом был назначен Кирилл (Наконечный), который незадолго до этого возглавил Екатеринбургскую и Верхотурскую епархию.
Кстати
Интервью с владыкой Кириллом о современной жизни Екатеринбургской митрополии читайте в номере «ОГ» за 19 августа 2016 года.