Нуждающимся мамам будут выдавать вещи для новорождённого

В коробке собраны вещи для первого года жизни малыша: непромокаемые и обычные пелёнки, одеяло-конверт, комбинезоны зимний и весенний, пустышка, бутылочка, ползунки, многоразовые подгузники и даже муляж младенца. Фото: Татьяна Соколова

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Пелёнки, пустышки, подгузники, бутылочки— всё самое необходимое для первого года жизни малыша каждая нуждающаяся мама должна получать бесплатно. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Мамино счастье», представив сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге пилотный вариант проекта «Я родился».

В коробке собраны вещи для первого года жизни малыша на общую сумму 17 500 тысяч рублей: непромокаемые и обычные пелёнки, одеяло-конверт, комбинезоны зимний и весенний, пустышка, бутылочка, ползунки, многоразовые подгузники и многое другое. Даже муляж младенца, который, как признался Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, для этого пилотного варианта он сам выбирал и складывал. Интересно, что коробка тоже многофункциональная — она способна выдержать вес до 10 килограммов, а значит, при необходимости может стать для ребёнка и первой кроваткой.

— Мы начали с выпуска книг «Мамино счастье» с самой актуальной и полезной информацией для мам. Раздавали их в перинатальном центре ОДКБ № 1, первая вышла в 2015 году, вторая — нынче, — рассказывает инициатор проекта Ринат Салихянов. — А в процессе написания книг решили, что мамам, которые принимают решение оставлять или не оставлять ребёнка, нужна и материальная поддержка. В данном случае — это набор самого необходимого.

Он также отметил, что в России подобный проект реализуется впервые. В других же странах, например, в Индии, Канаде, Финляндии, многие мамы при рождении ребёнка такую помощь получают.

Идею уже поддержали областные министерства здравоохранения и социальной политики, а также Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

— Сегодня в кризисных центрах для будущих мам в области, а их создано уже восемь, на учёте стоят около 1 600 женщин, которым нужна помощь. Ежегодно около 120–130 новорождённых мамы оставляют в родильных домах, в 75% случаев — по социальным причинам. Этот проект станет реальной поддержкой для мам в первые месяцы после рождения ребёнка, — сказал Игорь Мороков.

Первым свердловским мамам коробку с набором вещей для новорождённого обещают вручить уже в начале 2017 года. Правда, кто именно сможет на неё претендовать, а также на какие средства она будет собрана — пока неясно. Ну а книги «Мамино счастье» доступны уже сейчас для всех желающих совершенно бесплатно по адресу www.книгаответов.рф